Emily Ratajkowski presume el micro bikini de animal print ideal para unas vacaciones en la playa

Los looks playeros de las famosas no dejan de sorprendernos ni mucho menos de demostrarnos que el verano no es la única temporada para derrochar estilo en la playa o de disfrutar unas buenas vacaciones siempre imponiendo moda. Dentro de las tendencias que hemos visto para el otoño destacan los vestidos camiseros y los bañadores negros; sin embargo, no son los únicos y ahora la modelo Emily Ratajkowski acaba de imponer el estampado ideal para un bikini.

Y es que durante las últimas semanas muchas famosas habían presumido sus looks en bikini, pero siempre apostando al color negro como el gran protagonista, una tendencia que se verá eclipsada durante los últimos meses del año para llevar diseños más arriesgados convirtiendo tanto al animal print como a lo micro, es decir, los más pequeños en los protagonistas perfectos para conseguir un bronceado de infarto.

La modelo y empresaria causó furor con esta imagen. (Foto: IG @emrata)

De acuerdo con Emily Ratajkowski, las dos tendencias anteriores ayudarán a que cualquiera luzca el bañador más glamuroso y con el cual poder gritar a los cuatro vientos que se está a la moda. Por otro lado, un micro bikini permite presumir una figura delgada e increíblemente torneada como la que suele derrochar estilo la también empresaria; todo esto en combinación la llenó de halagos y a continuación te contamos todos los detalles.

El top del bañador destaca por un corte similar al de los brasieres, saliendo así de modelos como los triangulares o strapless que han conquistado el mundo de la moda, asimismo se aprecian un par de tirantes muy delgados que ayudan a darle un toque muy elegante al look.

Mientras que en el caso de las bragas destaca un arriesgado tiro bajo que también resulta muy glamuroso y discreto gracias a que la zona "v" tiene el ancho suficiente para no exponer demasiada piel, además que un par de cintas laterales y delgadas le ayudan a mantener ese lago minimalista e ideal para ir a la playa en esta temporada de otoño.

Se trata del corte perfecto. (Foto: IG @emrata)

Algo que no pasó desapercibido para nadie es que el diseño llama la atención por un animal print de leopardo, el preferido del año, y que ahora Emily Ratajkowski nos demostró que es la tendencia perfecta para este otoño, en especial para mantenerse dentro de los colores de temporada.

Por supuesto, su decisión fue aplaudida en la red, donde la llenaron de elogios, además que otras modelos como Hailey Bieber y Kendall Jenner también reaccionaron a la publicación como una muestra de aprobación por su estilo tan chic y arriesgado al llevar un modelo micro junto a un estampado perfecto.

