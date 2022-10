Halloween 2022: 5 disfraces de última hora para tus próximas fiestas

Las fiesta de Halloween por fin nos alcanzaron y aunque aún estamos iniciando el mes, también podemos afirmar que ya te llegaron las primeras invitaciones para pasar una noche llena de terror y diversión, o bien, que ya viste las primeras historias en Instagram de amigos con sus disfraces más icónicos. Pues si por algo destaca esta temporada es por la gran variedad de ideas para robarse todas las miradas ya sea al disfrazarse en pareja, con la mejor amiga o por tu propia cuenta.

Aunque para muchas personas dar con la idea perfecta no supone ningún problema y desde antes de la llegada de Halloween ya tienen listo todo para su disfraz, hay quienes dejan todo a la última hora e incluso el día en el que se preparan para ir a una fiesta siguen sin saber cómo se vestirán; la buena noticia para este último grupo es que siempre se pueden lograr resultados perfectos sin poner demasiado esfuerzo en el proceso.

Eso sí, deben de tener en cuenta que tendrán que complementar sus looks terroríficos o divertidos ya sea con accesorios que son fáciles de encontrar durante esta temporada, o bien, con un maquillaje que termine de darle los últimos detalles a tus disfraces. Y es que para lograr estas ideas de última hora lo ideal es recurrir a tu ropa (o de familia y amigos) ya sea con prendas que destaquen por lo llamativas que resultan o por básicos del guardarropa.

Un body negro y orejas de conejo también te pueden salvar de un apuro. (Foto: Pinterest)

Y si aún no sabes por dónde empezar o no tienes una idea clara, la siguiente lista de ayudará a robarte toda la atención en las fiestas de Halloween, aun si tu atuendo no es el más elaborado. El truco está en darle la vuelta a pantalones, jeans, faldas, tops o vestidos para estilizarlos con ese toque que ayudará a transformarlos y que la mente de todos piense en personajes y no en los básicos del guardarropa.

Recuerda que puedes tomar inspiración y crear tus propias versiones según lo que tengas en casa e incluso modificar los personajes para llevar tu preferido, darle un toque terrorífico e incluso apostar por recrear los looks que salen en tu series o películas preferidas.

Diablita

Los disfraces de diablo nunca fallan, ya sea para hombres o mujeres y la mejor parte es que se pueden conseguir al crear un look monocromático en rojo, o bien, al agregar otras prendas en color negro. Así que no dudes en sacar todo lo que tengas en tu guardarropa, siempre procurando que el color más llamativo vaya en la parte superior, es decir, con blusas, camisetas, chamarras o blazers.

El toque final siempre serán los cuernos de diablo que puedes comprar en cualquier lugar e incluso hacerlos por tu propia cuenta con un poco de foami rojo y una diadema. ¿Te animas a llevar este look a tus fiestas de Halloween?

No olvides tu diadema de cuernos. (Foto: Pinterest)

Merlina

Aunque si lo tuyo es algo más clásico y tradicional, apostar por el look de Merlina puede salvarte de un apuro y lo puedes lograr en cuestión de segundos con tan sólo combinar ropa oscura. Entre las ideas más virales de la red destaca usar una camisa blanca y por encima un suéter de manga larga en color negro; asimismo, una falda o jeans oscuros terminarán de darle el estilo final.

No olvides que para tener el disfraz perfecto son necesarios los peinados y las trenzas son las representativas de este disfraz; mientras que para el resto del look también se puede llevar un maquillaje muy "darks" con labial negro y un delineado de siren eyes para alargar los ojos.

Las medias negras también son pieza clave. (Foto: Pinterest)

Gatita

Lograr el look de gatita puede considerarse como "básico" para la temporada de Halloween, pero ideal para aquellos disfraces de última hora y la mejor parte es que sólo será necesario prestar atención al maquillaje trazando líneas diagonales en las mejillas para imitar los bigotes de los gatos e incluso combinarlo con un maquillaje de ojos de impacto como los que las famosas suelen llevar.

En lo que respecta a las prendas, el negro se volverá tu mejor aliado y si combinan prendas de temporada, también lucirás al último grito de la moda, una forma de lograrlo son las blusas con transparencias y jeans.

Puedes ir con o sin orejas. (Foto: Pinterest)

Pirata

Otra apuesta para las fiestas de esta temporada son los looks de temporada que se pueden lograr con skinny jeans, minishorts y minifaldas siempre en color negro, botas altas y un top blanco; mientras que en los accesorios un pañuelo rojo en la cabeza o atado en la cadera ayudará a lograr la imagen perfecta. Asimismo, los collares y detalles dorados para imitar el oro puede ser un gran acierto.

Una espada dará el toque final. (Foto: Pinterest)

Barbie

Finalmente, para quienes buscan un estilo único, un look de Barbie será la mejor opción y la mejor parte es que al estar en tendencia el color rosa y el Barbecore, crear un disfraz único no será problema. El único truco que hay que seguir es apostar por las prendas más femeninas y en colores rosados que pueden ir desde los tonos pastel hasta los neones con los que acapararás miradas.

No olvides llevar un maquillaje discreto y natural para continuar con la fiebre por recrear la estética de Barbie. ¿Te animas a ser la más fashionista este Halloween?, recuerda que una de las mejores partes es que incluso te verás más sensacional que aquellos disfraces en los que se invierten menos de 500 pesos.

Conquista Halloween con el color rosa. (Foto: Pinterest)

SIGUE LEYENDO

Halloween 2022: así puedes llevar los mejores disfraces según tu signo del Zodiaco, ¿te animas?

Sensualidad en Halloween, un tabú del que se tiene que hablar

Los 3 delineados más terroríficos que puedes llevar en las fiestas de Halloween