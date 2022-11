Irina Baeva: 3 vestidos glamurosos ideales para una cena con tu pareja

Tener una cita romántica con nuestra pareja requiere de mucha planeación, en especial si se trata de un cena, pues hay que determinar qué restaurante se visitará, qué día y si hay o no una fecha importante para celebrar. Aunque al ya tener formalizada la relación un momento como este no debería de suponer mayor inconveniente, nosotras mejor que nadie sabemos que los nervios siempre se hacen presentes y además hay que pensar en otra larga lista de aspectos como nuestro peinado, maquillaje y look para ser la más hermosa de la noche.

Y como te hemos contado en otras ocasiones, voltear a ver los looks de las famosas siempre será una buena ideal. ¿La razón?, que ellas siempre llevan las prendas más lujosas y con las mejores tendencias del momento para lucir icónicas y si hay alguien que se ha abierto un camino importante en el mundo de la moda es Irina Baeva, quien hace tan sólo unos días nos presumió la nueva tendencia en vestidos que no te querrás perder y que además es perfecta para una cena con tu pareja.

Por supuesto, en su larga lista de looks tiene el street style como protagonista y así lo ha demostrado con los trajes sastre, pero para una cita tan importante con el ser amado, el estilo tiene que cambiar a las apuestas más elegantes y sofisticadas con las cuales dejar a todos con la boca abierta y qué mejor que hacerlo con los mejores vestidos. Es por ello que en esta ocasión te compartimos tres de los outfits que Irina Baeva ha utilizado para lucir glamurosa y con los cuales ha acaparado miradas, eso sin mencionar que al seguir todas las tendencias del momento se ha convertido en la gran sensación.

Los vestidos lenceros serán tus nuevos favoritos. (Foto: IG @irinabaeva)

Vestidos con transparencias

Los vestidos con transparencias se han convertido en una necesidad para las amantes de la moda y hay muchos trucos para lucirlos con el mejor estilo y elegancia, algo que sin duda es necesario si la reservación es en un restaurante de lujo; esta tendencia de otoño se ha convertido en la favorita de las famosas y la guapa actriz no se ha quedado atrás por lo que también la ha lucido en un maxi vestido rosa y brillante, mientras que para completar su look por debajo agregó un conjunto de minifalda y top.

Súmate a la tendencia del momento. (Foto: IG @irinabaeva)

Vestidos lenceros

Desde el verano pasado los vestidos lenceros son la gran sensación e incluso se les han visto a famosas como Billie Eilish, una muestra que se pueden llevar en cualquier estilo, haciéndolo algo más casual e informal o una opción muy elegante y perfecta para una cena si se utilizan con tacones y por supuesto, Irina Baeva ha dado muestra de ello.

En su viaje por Qatar, la actriz no dudó en presumir el mejor estilo y según lo que dejó ver, para llevar una prenda como esta el color blanco es indispensable. Para ello apostó por un vestido midi asimétrico con el que puede presumir un cuello cuadrado, mientras que en la espalda un escote pronunciado se convierte en el gran protagonista. Asimismo, los accesorios son indispensables para lucir icónica y en esta ocasión un par de sandalias de tacón, joyas y bolso de mano le dan el toque final y muy glamuroso a la imagen.

Ideales para lucir elegante en una cena en el restaurante más lujoso. (Foto: IG @irinabaeva)

Vestidos corte princesa

La última opción para una cita romántica con tu pareja es presumir un vestido con corte de princesa en el que la zona de la blusa se vea un corset para estilizar la figura; mientras que la falda destaca por ser holgada y hasta media pantorrilla para lucir elegante y como una miembro de la realeza.

Ahora que conoces algunas alternativas para siempre lucir igual de icónica que Irina Baeva, ¿qué diseño llevarías a tu próxima cita?, recuerda que todos resultan muy favorecedores, glamurosos y elegantes, por lo que podemos asegurar que te robarás todas las miradas.

Irina Baeva ha presumido este modelo junto a su prometido. (Foto: IG @irinabaeva)

SIGUE LEYENDO

Los vestidos de lentejuelas son la nueva tendencia viral para salir de fiesta este invierno

Las botas se deben de llevar con maxi faldas, afirma Dua Lipa

Hailey Bieber conquista Halloween con lujoso disfraz de vampira en minifalda