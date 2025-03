Una balacera, dos grupos criminales, un auto; las claves del asesinato de la niña Danna Sofía

Danna Sofía, una niña de 12 años, murió luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia quedara en medio del fuego cruzado de dos grupos criminales la tarde del lunes en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se habría dado entre integrantes de Los Chapitos y el grupo rival conocido como La Mayiza en el sector oriente de la ciudad, en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Agricultores.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, cuando la adolescente Danna Sofía viajaba con al menos dos adultos a bordo de una unidad Toyota Camry blanco de cuatro puertas, cuando el auto quedó en la trayectoria de las balas entre dos grupos criminales. Varios impactos de bala el auto y alcanzaron a la niña por la espalda.

Los adultos que la acompañaban lograron trasladarla a un hospital a la menor, sin embargo, la niña no sobrevivió a las heridas producidas por un arma de fuego.

En fotografías que circulan en redes sociales se puede ver el asiento trasero con manchas de sangre.

Auto en que viajaba Danna Sofía. Foto: @Eco1_LVM

Gobierno de Sinaloa expresa su repudio tras asesinato de Danna Sofía

El asesinato de la niña Danna Sofía, ocurrido este lunes 24 de marzo en Culiacán, generó una reacción inmediata del Gobierno de Sinaloa, que expresó públicamente su repudio a los hechos y reafirmó su compromiso de justicia. A través de un comunicado, la administración estatal condenó el crimen y anunció que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Sin ofrecer detalles del ataque, el gobierno estatal calificó como un acto artero el homicidio de la menor y aseguró que se están coordinando esfuerzos con fuerzas de seguridad de los tres niveles para evitar que el caso quede impune.

“El combate contra la delincuencia no se detiene, no bajaremos la guardia y no permitiremos que este tipo de hechos queden sin castigo”, indica el comunicado emitido por el Gobierno del Estado.

La Fiscalía General de Sinaloa ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación y, de acuerdo con el posicionamiento oficial, se realizarán todas las diligencias necesarias para dar con los responsables.

El documento señala que garantizar la seguridad de la ciudadanía es una obligación prioritaria del Estado mexicano, y que se aplicará la ley con rigor contra quienes resulten culpables del homicidio.

Secundaria en donde estudiaba Danna expresa sus condolencias

La Escuela Secundaria General número 4 lamentó el fallecimiento de la adolescente.

“En estos momentos difíciles expresamos nuestras más sinceras condolencias, deseando pronta resignación a familiares y amigos”, se lee en el comunicado.

Escuela de Danna Sofía lamenta asesinato de la menor. Foto: Secundaria N4

Con información de Manuel Aceve