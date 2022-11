FOTOS: Dua Lipa eleva la temperatura con vestido de red y parches de "Patricio Estrella"

Dua Lipa es una de las cantantes más aclamadas del momento, quien además de tener una voz privilegiada y ser reconocida en el mundo del espectáculo por su belleza y talento al momento de bailar, también ha destacado por su gran sentido de la moda, del cual hace gala en sus múltiples presentaciones musicales, así como en sus vacaciones y outfits del día a día. Aunque en esta ocasión, la atención se centró en ella al llevar un atuendo fuera de serie que la hizo posicionarse como una de las mayores fans de una de las series más exitosas de Nickelodeon.

Pues fue mediante su cuenta de Instagram que Dua Lipa decidió compartir una serie de pics en las que se dejó ver con un atrevido vestido rosa de red, el cual además de contar con un atrevido y pronunciado escote, llevaba dos parches de "Patricio Estrella", los cuales fueron estratégicamente colocados justo encima de su sus pezones, permitiendo que la cantante no enseñara de más.

Dua Lipa incendió la red con estas atrevidas pics

Aunque sin duda, otro gran acierto fue su maquillaje lleno de glitter, el cual se llevó las miradas al ser tan romántico y femenino, pues con todo y sus tonos rosados y juegos de brillos, logró crear un balance perfecto en el que el delineado con hojuelas jugó un papel protagónico.

Mientras que su peinado decidió llevar un papel secundario, pues aunque se ve muy sencillo y sin demasiado arreglo, lo cierto es que juega un papel envolvente que sirve como una capa de terciopelo que cubre un poco el escote trasero del vestido de red con el que se coronó como la más sexy de este fin de semana.

¿Te gusta este vestido de red rosa de Dua Lipa?

Como accesorios, Dua Lipa decidió llevar unos guantes largos de red que hacían juego con el vestido rosa de "Patricio Estrella" que llevaba, así como unos aretes azules que contrastaron con su todo su romántico look, el cual se concentró en un tono rosa pastel.

De hecho, incluso las uñas de la intérprete de de "New Rules" llevó sus uñas postizas en color rosa pastel con un plus de color, el cual fue colocado en forma de estrellas fiushas, las cuales siguieron con las tendencias de estrellas marinas expuestas en el look de Dua Lipa, quien se mostró muy sensual en sus fotografías.

Al parecer Dua Lipa es fan de Patricio Estrella

Por último, conviene destacar que debido a las transparencias del outfit de la cantante, la ropa interior de la misma era visible, aunque esta también hacía juego con el vestido de red, el cual recibió múltiples comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes además se alegraron de saberla fan de "Bob Esponja".

La estrella del pop en inglés siempre sabe cómo causar sensación en redes sociales

SIGUE LEYENDO:

Él es Dukagjin Lipa, el guapo papá de Dua Lipa que está robando la atención de sus fans

Dua Lipa: el video de como paso de bailar poco a ser una diva de la música