Mía Rubín impone moda juvenil con mini vestido de cuero y se luce como "Motomami"

Las prendas de cuero se han convertido en las grandes protagonistas de esta temporada y así como hay una guía definitiva de cuáles son las indispensables para tener en el guardarropa, muchas famosas no dejan de dar cátedras de moda con las cuales dictar cómo se deben de combinar. Entre ellas destaca el caso de Mía Rubín quien dejó en claro que lo ideal es llevar esta textura que está de moda este otoño e invierno en toda la ropa que conforma un mismo look y el resultado es tan icónico que de nueva cuenta se coronó como la reina del estilo juvenil.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una selfie mirror en la que presumió un look de impacto para la moda juvenil sin descuidar las tendencias del momento y para ello se lució como nunca con un mini vestido de cuero en color negro, con el que demostró que esta tendencia es antiedad, pues así como la han lucido mujeres maduras para una imagen elegante, las más jovencitas también la pueden lucir y brillar al estilo "Motomami". Y es que desde que Rosalía impuso la imagen biker como una de las preferidas del momento, esta estética no deja de ganar seguidores y ahora fue Mía Rubín quien causó furor al lucir la tendencia de la forma más icónica.

Mía Rubín presumió el mini vestido de cuero ideal para el otoño e invierno. (Foto: IG @miarubinlega)

Por supuesto, la hija de Andrea Legarreta le dio un toque totalmente personal y con el que el atuendo terminó de ser la sensación, pues demostró que un outfit total cuero es ideal para sumarse a la fiebre de "Motomami" y que no hay mejor forma de hacerlo que con un par de prendas en color negro. Para esta ocasión, la intérprete apostó por un mini vestido entallado y una chaqueta corta y ligeramente holgada.

Por supuesto, es el mini vestido el que se roba todas las miradas, pues es el indispensable para conseguir una imagen perfecta en cuestión de segundos y según la cátedra de moda de la famosa de 17 años, lo ideal es apostar por un diseño corto, además de estar entallado en la cintura para crear armonía en la imagen e incluso lograr lucir más alta gracias a un efecto de piernas kilométricas por lo corto de la falda.

Asimismo, y contrario a lo que Mía Rubín ha dejado ver en las últimas semanas, para una prenda como esta y para conquistar el estilo "Motomami", los escotes están fuera del radar y en esta ocasión salta a la vista un cuello redondo con el cual el vestido mantiene una elegancia envidiable. Finalmente, para "robarle" la estética a Rosalía, la cantante mexicana agregó una chaqueta de cuero con la cual terminó de causar furor con un atuendo tan icónico que es perfecto para cualquier ocasión.

Mía Rubín ya había presumido el cuero como el indispensable de la temporada. (Foto: IG @miarubinlega)

Y es que al llevarse dos de los básicos del guardarropa y con la tendencia del momento, esta combinación resulta perfecta para todo tipo de eventos, incluyendo aquellos formales, pues basta agregar un buen par de tacones para lucir al último grito de la moda y muy elegante, algo que ha confirmado incluso la reina Letizia de España usando el cuero como el gran protagonista de su look.

Claro que Mía Rubín al ser el gran referente del estilo si de moda juvenil se habla, demostró que el negro es el color perfecto para lucir un look monocromático con el cual robarse todas las miradas. Claro que esta no es la primer vez que lo demuestra, pues en otras ocasiones también ha dejado en claro que las prendas de cuero son indispensables en los básicos del clóset, el ejemplo perfecto de su look con top de encaje y chaqueta.

