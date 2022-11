Paris Hilton trae de regreso su icónico chándal de terciopelo ideal para este invierno

Si hay alguien que sabe cómo imponer moda es, sin duda, Paris Hilton, quien por décadas se ha encargado de convertir su estilo en la gran sensación a nivel mundial y aunque en las últimas semanas su pasarela para Versace era el momento más icónico (y el favorito de muchos), la socialité acaba de demostrar que nunca es demasiado tarde para traer de regreso uno de sus looks más sensacionales de principios de los 2000: el chándal rosa y de terciopelo.

Recordar la década de los 2000 no sólo nos hace pensar en los cuerpos ultra delgados (que también parecen estar de regreso este 2022), sino también los tiros bajos, los pantalones holgados y las faldas o vestidos sobre jeans, todas tendencias que fueron la sensación y que en los últimos meses se han apoderado del mundo de la moda. Y con el regreso de todo esto, así como de los icónicos calentadores y bailarinas, los looks de Paris Hilton no podían quedar fuera del radar, algo que hasta ella misma sabe.

El rosa es el color de la temporada. (Foto: IG @parishilton)

Es por ello que no dudó en traer de regresó su icónica combinación de pantalones y sudadera de terciopelo que no sólo ayudan a mantener la comodidad, sino que además son perfectos para lucir a la moda este invierno, ya que esta textura es la preferida de la temporada de frío. Y qué mejor que lucir al estilo de la socialité en la temporada donde las bajas temperaturas sorprenden más que nunca.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo y empresaria compartió una sesión de fotos con la que dejó ver que esta tendencia está de regreso y que además es magnífica para todas las mujeres amantes del color rosa, así como del Barbiecore, que no deja de acumular fanáticos desde que las primeras fotos de Margot Robbie caracterizada como Barbie salieron a la luz. Ahora, la famosa de 41 años dejó ver que este color es el ideal para conquistar el invierno de la forma más glamurosa y femenina.

"¡Mi icónica colección de chándal está de regreso! Desde principios de los 2000 he estado obsesionada con los chándal y practicamente vivio en ellos, así que ha sido un sueño crear mi propio diseño", escribió la socialité en Instagram para acompañar una sesión de fotos.

Para lucir glamurosa, Paris Hilton luce tacones con chándal. (Foto: IG @parishilton)

Con esta tendencia de vuelta para el invierno y bajo el propio diseño de la modelo, confirmó que los tiros altos también pueden ñucir espectaculares y que son una de las alternativas perfectas para presumir la figura al último grito de la moda. Por supuesto, no es lo único a tomar en cuenta, ya que para esta colección con sus prendas más icónicas de pantalón de corte recto y sudadera de cierre, están hechas con "el terciopelo más suave". Cabe recordar que el terciopelo está dentro del radar de tendencias para los últimos meses del año.

Para presentar su colección, Paris Hilton también dejo ver que el rosa siempre será su color y que es magnífico para sumarse a la fiebre de los looks inspirados en Barbie; sin embargo, no es el único tono con el cual causar sensación e imponer moda esta temporada de invierno. Y es que en otra de las fotos que presumió, destaca un diseño en azul marino y con bordados de corazón en los costados de las piernas y brazos.

Los chándal son ideales para un look cómodo en invierno. (Foto: IG @parishilton)

Aunque el chándal es perfecto para mantener la comodidad, en su cátedra de moda, la también cantante y diseñadora dejó en claro que los tenis no son el calzado ideal para sus prendas, pues el truco está en darle un toque muy glamuroso a la imagen gracias a un buen par de tacones; sin embargo, éstos siempre deben de ser del mismo color que el resto del loook para no caer en ningún error de estilo.

La mejor parte es que Paris Hilton no sólo apostó por el color rosa o azul marino, sino también por el aqua, negro, rojo o azul eléctrico, todos con las iniciales "PH", brillo o bordados. Además de las tonalidades, en el sitio de la socialité no solo se encuentran diseños para mujeres, sino también para hombres y el resultado es igual de icónico para robarse todas las miradas y mantener la comodidad este invierno.

SIGUE LEYENDO

Mía Rubín impone moda con mini falda y arriesgado top

¿Jeans con diamantes?, esta es la lujosa tendencia que luce Khloé Kardashian

Antonela Roccuzzo enseña a usar botas altas con skinny jeans, se perfila como la mejor vestida de Qatar 2022