Antonela Roccuzzo enseña a usar botas altas con skinny jeans, se perfila como la mejor vestida de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está a nada de comenzar y aunque muchas personas anhelan ver los partidos, otras más también están emocionadas por todo lo que habrá detrás como la moda, especialmente el de las novias o esposas de los jugadores, quienes llegarán al país de Medio Oriente para mostrar su apoyo a sus parejas. Por supuesto, su estilo es el que se espera que acapare todas las miradas y si hay alguien que destaca entre todas por sus acertados looks es Antonela Roccuzzo, quien se espera que conquisté las próximas semanas con sus lujosos outfits.

Prueba de ello es que incluso en su cuenta de Instagram no ha dejado de compartir algunos de sus icónicos looks con los que deja claro que será la mejor vestida de Qatar 2022, tan solo en su última publicación dejó en claro que nunca se pierde ninguna tendencia y para imponer moda para la temporada de otoño-invierno, la guapa Antonela Roccuzzo dio una cátedra de estilo para usar botas altas con skinny jeans y sin perder el estilo o las tendencias del momento.

Además, con este look la argentina se sumó a la lista de famosas que se niegan a sacar los skinny jeans del clóset y en cambio los convierte en los grandes protagonistas de sus looks, como ocurrió en este último atuendo con el que se convirtió la sensación de la plataforma de Meta, antes Facebook. Aunque no es necesaria una ocasión importante para lucir muy glamurosa, en esta ocasión usó como "pretexto" el cumpleaños de su hijo Thiago, quien celebró sus 10 años, para lucirse como toda una fashionista con la fiebre del momento: las botas altas.

Así causó sensación la esposa de Messi. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Para su outfit del día, la esposa de Lionel Messi apostó por una blusa de manga larga y cuello redondo en color blanco, misma con la que dio un guiño al lujo silencioso con el logro de Prada. Asimismo, combinó con unos jeans oscuros e ideales para marcar la silueta gracias tanto a la tonalidad, como al corte de tiro alto que ayuda a marcar la cintura y a que las piernas se vean más delgadas y largas, un truco esencial para usar el tipo de calzado que lució.

De acuerdo con Antonela Roccuzzo, el truco para lucir prendas básicas del guardarropa como loas anteriores y que son perfectas para una imagen casual, está en levarlas con el calzado y para la ocasión apostó por unas botas por debajo de las rodillas en color marrón que le dieron un toque de elegancia a su imagen. Por supuesto, botas altas no es lo único a resaltar, ya que el diseño es clave para lucir icónica y para este outfit destaca una forma que inmediatamente nos hace pensar en los jinetes.

Sin embargo, para esa imagen de una experta en moda también destacan unos tacones que transforman por completo el calzado de la temporada. Finalmente, hemos de aclarar que la famosa no dejó ver el resto de su outfit en el que, por supuesto, no puede faltar un lujoso bolso, como ha presumido en otras ocasiones. Además se trata de la combinación perfecta para lucir arreglada sin poner demasiado esfuerzo en el atuendo. ¿Le robarías el look?

SIGUE LEYENDO

