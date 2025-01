5 tips fundamentales que usa Shakira para tener un cabello radiante, según su estilista Cynthia Álvarez

A lo largo de las últimas décadas, los secretos de belleza de Shakira han estado en boca de todos ya que su imagen es un tema recurrente en las portadas de revistas, en redes sociales y, por supuesto, en sus numerosas apariciones públicas. Y es que no es solo su talento musical lo que la convierte en un ícono global, sino también su imponente presencia visual, esto gracias a su melena inconfundible que ha sufrido transformaciones desde sus inicios hasta la actualidad. Sin embargo, más allá de los cambios estéticos que hemos sido testigos, hay algo que nunca ha fallado: su cabello. Siempre brillante, siempre saludable, siempre impresionante.

La responsable de mantener la melena de Shakira impecable en cada etapa de su carrera no es otra que la estilista de celebridades Cynthia Álvarez. Desde que Shakira irrumpió en la escena musical internacional con "Pies descalzos" en 1995, su look fue parte clave de su reinvención ya que en sus primeros años, su cabello, lacio y oscuro, mostraba su tono natural, característico de la joven que comenzaba a conquistar el mundo. Con el paso de los años, los cambios en su estilo capilar fueron notables y a mediados de los años 90, sorprendió a sus fans al optar por un color rojizo, mientras que en el MTV Unplugged, su melena reflejaba una versión más madura y audaz de sí misma.

A medida que el siglo XXI llegaba, Shakira comenzó a experimentar con nuevos estilos y su característico look rubio rizado, que estrenó en la era de "Servicio de lavandería" (2001), se convirtió en una de sus imágenes más representativas. Este color y estilo de cabello, que oscilaba entre un rubio dorado y un tono cobrizo, ha sido el preferido por la cantante durante años, con pequeñas modificaciones, como rizos más definidos o más naturales, largos o cortos.

Sin embargo, fue en 2019 cuando decidió hacer un cambio radical, despojándose de su rubio dorado y apostando por un tono más oscuro: un rubio caoba que sorprendió a sus seguidores y que brilló con fuerza en su presentación en el Super Bowl 2020. Cada transformación no solo fue un reflejo de su crecimiento como artista, sino también de su constante búsqueda por mantener una imagen fresca y vanguardista, siempre acompañada de un cabello envidiable.

A lo largo de los años, la transformación de su melena no se limitó al color o al estilo; también vimos a Shakira experimentar con trenzas y estilos más elaborados, que reflejaban su evolución artística y personal.

Fotografía: Instagram/@shakira

Los consejos de Cynthia Álvarez para un cabello radiante como el de Shakira

Con más de 12 años de experiencia en la industria, Cynthia Álvarez ha compartido con sus seguidores y clientas los secretos que mantiene tras bambalinas para lograr que la melena de Shakira luzca siempre en su mejor forma. Entre sus recomendaciones más destacadas, encontramos algunos consejos fundamentales que son aplicables a todo tipo de cabello, desde el más lacio hasta el más rizado, por lo que aquí te comparto sus principales consejos para mantener el cabello saludable:

1. Acepta la textura natural de tu cabello

Uno de los consejos más importantes es aprender a aceptar y cuidar la textura natural de tu cabello. Como latinas, nuestras cabelleras son increíblemente diversas, con una amplia variedad de tipos de rizo, grosor y longitud, por lo que la estilista enfatiza que el primer paso para tener un cabello hermoso y saludable es aceptar nuestra textura tal como es. Esto no solo mejora la autoestima, sino que también ayuda a determinar qué productos y técnicas son los más adecuados para nuestro tipo de cabello.

2. Reduce el estrés

El estrés es un enemigo invisible de la salud capilar, por lo que la experta explica que el estrés crónico puede afectar el crecimiento del cabello y, en casos más extremos, puede causar caída del mismo. Practicar actividades relajantes como yoga, meditación, o incluso dar paseos al aire libre puede hacer maravillas por tu cuero cabelludo; además, mantener un equilibrio en la vida, tanto mental como físico, también repercute en la salud general del cabello.

Cuidar el cabello de forma adecuada es un proceso que requiere dedicación, paciencia y el uso de los productos correctos.

Fotografía: Instagram/@shakira

3. Evita lavarlo con demasiada frecuencia

Aunque nos han dicho que es necesario, el lavado excesivo del cabello puede eliminar los aceites naturales que lo protegen, dejándolo seco y opaco. Por ello, la estilista recomienda espaciar los lavados, lo que permite que el cabello recupere su brillo natural; idealmente, se debe lavar el cabello máximo dos veces a la semana, dependiendo del tipo de cabello y estilo de vida. Además, es importante usar un shampoo que proteja el color o lo mantenga en su mejor estado.

4. Usa productos con aceites naturales

Los aceites naturales son el mejor aliado para mantener el cabello nutrido y saludable; la estilista recomienda ingredientes como la manteca de karité, la vitamina E, el aceite de argán, el aceite de jojoba y el aceite de oliva. Estos aceites no solo mejoran la hidratación, sino que también protegen el cabello de daños externos y Cynthia también sugiere elegir productos que no contengan ingredientes sintéticos, los cuales pueden ser demasiado agresivos para el cabello.

5. Limita el uso de calor

Finalmente, el calor excesivo como el de las planchas, secadores y rizadores, es uno de los principales causantes del daño capilar, por lo que Cynthia recomienda una técnica que, aunque puede parecer simple, es sumamente efectiva para lograr ondas sin recurrir al calor: trenza tu cabello cuando aún esté húmedo, sin apretar demasiado. Una vez que se seque, simplemente desenreda el cabello con un poco de crema texturizante para obtener unas ondas suaves y naturales que se mantendrán durante todo el día. Shakira, gracias al talento y los consejos de su estilista Cynthia Álvarez, ha logrado mantener su melena impresionante a lo largo de los años, enfrentándose a cambios de estilo y color sin perder la salud de su cabello.

Fotografía: Instagram/@shakira

¿Quién es Cynthia Álvarez, la genio detrás del cabello perfecto de Shakira?

Cynthia Álvarez, la estilista que mantiene la melena de Shakira perfecta durante años, es una de las profesionales más destacadas en la industria del estilismo. Nacida en el Bronx, Nueva York y de raíces latinas, Álvarez ha trabajado con algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento como Alicia Keys, Becky G, Dascha Polanco (de "Orange is the New Black"), y Anika Noni Rose, actriz ganadora de un premio Tony. Su carrera despegó cuando Tippi Shorter, una de las estilistas más prestigiosas de la industria, la recomendó para trabajar con Alicia Keys en su tour mundial "As I Am" en 2008 y en ese entonces, Cynthia apenas tenía 21 años, pero su talento innato y su capacidad para entender las necesidades de sus clientas la catapultaron al éxito.

Lo que hace única a Cynthia Álvarez no es solo su habilidad para trabajar con celebridades de alto perfil, sino su dedicación a mantener la salud del cabello de sus clientas, pues su enfoque no se limita a la estética superficial, sino que es una firme defensora de la salud capilar y sus consejos son esenciales para mantener el cabello en su mejor estado. A través de su experiencia, ha aprendido que el cuidado del cabello no debe ser una tarea complicada, sino que se debe basar en principios simples y efectivos que cualquier persona puede aplicar, independientemente de la textura o el tipo de cabello.

Aunque los consejos de Cynthia son accesibles para cualquier persona, también destaca la importancia de acudir a profesionales cuando se necesita un cuidado más especializado. Esto se debe a que los cambios de color, las permanentes y otros tratamientos químicos pueden causar daño si no se realizan correctamente; así mismo, cada tipo de cabello tiene sus propias necesidades y lo que funciona para un tipo de rizo o textura no necesariamente es adecuado para otro. Por ello, un estilista capacitado y experimentado puede marcar la diferencia en la salud y el aspecto final del cabello. Ya sea que tengas el cabello rizado, lacio, fino o grueso, seguir algunos de estos consejos puede ayudarte a conseguir una melena fuerte, brillante y saludable.

Fotografía: Instagram/@shakira

Sigue leyendo:

Esta es la rutina de skincare aprobada por Zendaya para tener una piel saludable y radiante

Las sombras azules de los 90 reviven para esta Primavera-Verano 2025: 7 looks para cada día de la semana