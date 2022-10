El estilo de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, conquistará Qatar 2022

Lionel Messi está en la mira mundial, pues hace unos días confirmó algo que puso tristes a los amantes del fútbol y es que según sus palabras, el Mundial de Qatar 2022 será el último en el que tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el campo. Por supuesto, la noticia causó mucho revuelo y así como hay quienes no quieren que la gran copa del mundo inicie para no ver a la leyenda marcharse, hay quienes están más ansiosos que nunca por ver su paso por los estadios de Medio Oriente.

Algo que también ha llamado la atención es que entre los espectadores es muy probable que no sólo estén los amantes del deporte, sino también su esposa, Antonela Roccuzzo, quien es considerada como una de las mujeres argentinas más guapas y quien tanto con su carisma como con su estilo ha logrado abrirse un espacio como socialité.

De hecho, en el mundo de la moda el nombre de Antonela Roccuzzo es igual de importante como el de otras figuras, entre ellas Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, pues la esposa de Messi siempre lleva los mejores looks, con las combinaciones más icónicas y con todo tipo de tendencias que recuperan la imagen del street style e incluso del preppy.

Los atuendos de la argentina son los más elegantes y coquetos. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Al ser toda una fashionista no sorprende ver que la también madre de familia tiene acceso a las firmas de moda más exclusivas y caras del momento, y entre ellas no sólo se pueden ver prendas, sino también bolsos de lujo con los que termina de darle el toque final a sus mejores outfits. Y es que no importa si se habla de una imagen casual con jeans o la más elegante con un vestido lencero, sola o modelando junto a su esposo e hijos, Antonela siempre está bien vestida.

Fashionista, madre de familia y la fan número uno de Messi

Es por todo lo anterior que el mundo entero ya quiere ver a la argentina en Qatar, pues tal y como ha demostrado desde su cuenta de Instagram, sabe cómo conquistar cada rincón del mundo coronándose como una de las mujeres mejores vestidas y las siguientes fotos lo confirman.

Y es que al igual que cada celebridad, la esposa de Lionel Messi ha logrado imponer tendencia con su estilo personal en el que es común encontrar prendas básicas del guardarropa como los jeans y pantalones con todas las formas y colores imaginables, pues éstos son los indispensables para causar sensación sin importar la ocasión. Además, en una de sus publicaciones confirmó que los colores neutros son perfectos para el otoño y que el toque de color puede ir en los accesorios.

Su estilo es perfecto para las amantes del street style. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo es amante de los tops para complementar un look con pantalones. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Asimismo, Antonela Roccuzzo ha dejado en claro que los tops siempre son el complemento perfecto para cualquier look, ya sea que se llevan pantalones de vestir, minifaldas o shorts e incluso para recrear estilos como el de Barbie, que desde el verano se convirtió en la estética favorita de todas las mujeres para llevar el color rosa y lucir su lado más femenino y coqueto.

Por otro lado, en la estética de la argentina y socialité también destacan grandes formas de moda como Louis Vuitton, pues en su última publicación de Instagram compartió un icónico atuendo con el que conquistó la Semana de la Moda en París, Francia, al llevar un conjunto de top y falda, con botas altas y una chaqueta denim.

Antonela Roccuzzo también se ha sumado a la fiebre por el estilo de Barbie. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Este looks fue aplaudido por Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Es importante señalar que la famosa y madre de tres hijos también destaca por sus looks de vacaciones en los que un lado veraniego se hace presente ya sea por las prendas cortas o con escote, los estampados e incluso los bikinis más bonitos y con los que no duda en presumir lo enamorada que sigue de Lionel Messi.

Por supuesto, el estilo de Antonela no es lo único que ha llamado la atención del público, sino que su carisma también la ha llevado a convertirse en una de las famosas más queridas y reconocidas, otra razón más por la que el mundo entero ya quiere verla durante el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, su perfil bajo al igual que el de Messi no la han salvado de algunas especulaciones y rumores como una supuesta enemistad con Shakira, algo que han desmentido con mensajes de apoyo en redes sociales.

Hasta el momento y antes de acaparar todos los reflectores desde el medio oriente la esposa del jugador acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram, entre ellos Georgina Rodríguez, quien también es otro de los rostros que más se ansían ver durante el mundial.

Es una de las grandes fashionistas. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi en sus vacaciones. (Foto: IG @antonelaroccuzzo)

