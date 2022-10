Así es la exclusiva colección de autos de Lionel Messi, ¿es más cara que la de Cristiano Ronaldo?

El nombre de Lionel Messi no deja de resonar entre los amantes del fútbol aunque en esta ocasión no es por su excelente desempeño en el campo, sino por un anuncio que estremeció al mundo entero y es que hace unos días el astro argentino anunció que el Mundial de Qatar 2022 seguramente será el último del que forme parte como jugador profesional, marcando así fin a una larga carrera en la que el título de campeón no ha sido en vano y su popularidad incluso resuena entre los que no son aficionados del deporte.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos, otros más están ansiosos de verlo convertirse en leyenda, además que aún con su retirada del mundo del fútbol posiblemente no marque un fin y adiós definitivo de los reflectores, ya que con una fama tan consolidada como la suya hay cosas que no pasan desapercibidas para nadie. Una de ellas será sin duda su pasión por los autos y es que algo que pocos conocen sobre Lionel Messi es su vida llena de lujos en la que destaca un clóset lleno de reconocidas firmas, así como de importantes colecciones que van desde los relojes hasta los vehículos.

Lo anterior lo une con otros deportistas como Cristiano Ronaldo y otros no necesariamente dentro del mundo del fútbol, pues es bien sabido que muchas figuras públicas comienzan a invertir sus fortunas en mansiones y colecciones; una de las más comunes es precisamente la de los autos, pues existen vehículos de lujo o de los que sólo existen contadas unidades y tenerlas en el garaje implica pasión por el mundo de los motores, además de una buena posición.

Tiene autos de todo tipo, incluyendo los todoterreno y los familiares. (Foto: Pinterest)

De modelos comunes a los más exclusivos; así lucen todos sus autos

Un aspecto que suele llamar mucho la atención del jugador es que siempre ha destacado por mantener un perfil discreto y alejado de los reflectores, pero al tener todos los ojos sobre él hay aspectos que no pasan por alto y sus apariciones en público, ya sea solo o en familia, de paseo o llegando a sus entrenamientos han dejado al descubierto uno de sus mayores secretos: es un amante de los autos. Y es que en varias ocasiones se le ha visto al volante de diferentes modelos y marcas de vehículos que han sorprendido a todos.

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuántos autos tiene ni cuáles son los más lujosos o si hay algunos que nunca salgan del garaje, aunque hay una lista que poco a poco se ha ido formando y que muestra a detalle algunos de los que se le han visto a Messi. Ahora que el mundo entero llora su futura partida y a semanas de iniciar con el Mundial de Qatar 2022 recordamos algunos de ellos.

Messi junto a su Maserati GranTurismo MC Stradale. (Foto: Especial)

La unidad que más llama la atención es un Maserati GranTurismo MC Stradale con un motor V8 de 4,7 litros y 460 CV de potencia; entre algunas piezas de lujo también destacan los Mercedes, entre ellos modelos como el SLS AMG y el GLE 43 AMG

Entre su exclusiva colección de autos también podría destacar un Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti de 1957 mismo que fue subastado en 2016 y que desató los rumores que el dueño sería Lionel Messi, algo que despertó la emoción entre todos los amantes de los motores, ya que la unidad fue subastada por 35 millones 711 mil 359 dólares. Según lo que se dio a conocer entonces, las pujas para determinar al nuevo dueño del vehículo estaban entre el argentino y Cristiano Ronaldo.

A pesar de ello, uno de los que sí está confirmado que forman parte de su exclusiva colección es el Range Rover Evoque, además del Mini Cabrio o el Range Rover Vogue, mismo en el que se le ha visto en más de una ocasión y del que se sabe que puede lograr 550 CV y acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo cinco segundos. Pero no es el único con el que ha acaparado miradas y es que así como invertir millones en autos se convierte en una tradición, los convenios y contratos también abren las puertas a presumir vehículos de lujo.

Se sabe que gracias a su (pasado) contrato con el Barcelona FC, los autos Audi pasaron a ser una parte fundamental de su exclusiva colección y entre algunos modelos destacan el Audi Q7, Audi RS 6 Avant y un Audi R8 Spyder V10 de 620 CV; mientras que regresando a los Ferrari, el argentino tienen el modelo F430 Spider y por otro lado, el Porsche Panamera

Por supuesto, él no es el único en colecciona carros y así como el nombre de Cristiano Ronaldo también destaca, celebridades como David Beckham e incluso políticos como Barack Obama han coincidido con los gustos de Messi; tan solo en este último caso, se sabe que ambos lucieron un Cadillac Escalade, en el que es común ver que tanto el jugador como su familia, Antonella Roccuzzo y sus hijos Mateo, Tiago y Ciro se transporten.

