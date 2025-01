Chiapas: la purga apenas comienza

La detención del alcalde de Bella Vista, Rosember López, puso de nervios a más de uno. Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, dejó claro que la limpia en el estado no era sólo discurso: va en serio.

Ramírez anunció en sus redes la aprehensión del edil, acusado de presuntos delitos graves en la Sierra de Chiapas.

Es el segundo alcalde capturado en lo que va del gobierno de Ramírez Aguilar. El primero fue José Antonio Villatoro, edil de Frontera Comalapa, acusado de corrupción, desaparición forzada, homicidio y extorsión agravada.

Y vienen más. Me cuentan que al menos cinco alcaldes están en la mira por haber dejado que los grupos delictivos se adueñaran de las calles, mientras ellos se llenaban los bolsillos. La consigna es clara: el que no gobierne, se va. Las detenciones serán parte del Operativo Pakal, con el que el gobierno busca recuperar el control del estado.

Pero ahí no acaba la cosa. También están en marcha auditorías en todas las dependencias estatales para revisar las cuentas de la administración de Rutilio Escandón. Antes de dejar el cargo, Escandón alegó que “se habían robado la información”, pero la realidad es que no hay expediente que desaparezca ni trampa que dure para siempre. Si creen que la auditoría se va a detener, se equivocan. No hay peso público que no tenga rastro y el que tenga algo que esconder, que vaya preparando su defensa.

La purga en Chiapas apenas comienza. Y los que tienen cuentas pendientes lo saben bien.

*

Gallardo vs. SNTE

Vaya agarrón en San Luis Potosí. El secretario general de la Sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, soltó la bomba: en primarias, secundarias y universidades tecnológicas del estado se consume fentanilo.

Pero el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no tardó en responder y retar al líder magisterial a probar sus dichos, en lugar de “causar alarma”.

Mientras el gobierno se defiende, dicen que han dado casi 58 mil pláticas sobre adicciones y que, según una encuesta nacional, en SLP el problema no es sólo el fentanilo, sino el alcohol, el tabaco y el vape.

Entonces, ¿una vez más el gobierno potosino quiere minimizar la crisis? En todo caso, lo que está claro es que el tema de las drogas en las escuelas ya está sobre la mesa, y nadie podrá hacerse el desentendido, ¡y menos el gobernador!

En corto.- Tras la tragedia en La Magdalena Contreras, donde dos trabajadores perdieron la vida en una obra de drenaje, Luis Gerardo Quijano rechazó cualquier intento de responsabilizarlo. El ex alcalde aseguró que la empresa encargada de la obra fue seleccionada mediante licitación pública y que ha trabajado en diversas administraciones, no sólo en la suya. Además, subrayó que su gestión siempre se basó en transparencia y rendición de cuentas, por lo que se deslindó cualquier señalamiento en su contra.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

PAL