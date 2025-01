Cubetazo a los incrédulos

“NO CREEMOS QUE vaya a venir esa definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados”, aseguró el miércoles en su conferencia mañanera Claudia Sheinbaum.

Carlos Salinas de Gortari y Marcelo Ebrard

(Créditos: El Heraldo de México)

En el segundo piso de la 4T están confiados que, mañana, el gobierno de Donald Trump no aplicará a México los temidos aranceles de 25% que anunció el día de su juramentación en el Capitolio.

Pero el cubetazo de agua helada para los optimistas llegó ayer por la tarde: “Aplicaré un arancel de 25% a Canadá y, por separado, un 25% a México”, reiteró desde la Casa Blanca, Trump.

Hasta el miércoles las señales eran muy confusas: Sheinbaum descansaba su optimismo en las negociaciones “de la Cancillería”, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores no las encabeza.

Howard Lutnick

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero también abonaba la declaración del Secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick: si México actúa contra migración y fentanilo, no habrá aranceles, “hasta donde sé, están actuando rápidamente”.

Ni Juan Ramón de la Fuente, ni el embajador Esteban Moctezuma, están metidos en el cabildeo. El acercamiento con el equipo de Trump lo ha llevado en los últimos ocho meses Marcelo Ebrard y su equipo.

El secretario de Economía ha contado con una batería externa de apoyos: los negociadores del TLCAN de 1994 y los del T-MEC de 2018, además de los negociadores y cabilderos históricos del sector privado.

Ildefonso Guajardo

(Créditos: El Heraldo de México)

Ildefonso Guajardo, el ex secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, ha contribuido con su experiencia y contactos en Washington, lo mismo que su Jefe de la Negociación Técnica, Kenneth Smith.

Ha contado también con lobistas y expertos del Consejo Mexicano de Negocios, como Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky, encargados de la oficina del Consejo Coordinador Empresarial en Washington.

El corte neoliberal de Marcelo y las relaciones que forjó y nunca rompió con el círculo de Carlos Salinas, como Jaime Serra, Pedro Aspe o Luis Téllez, le han sido de mucha valía en su nueva encomienda.

Sin embargo, esa parte de Ebrard es la 100% técnica que sigue un proceso de negociación y que en la declaración sobre migración y fentanilo el mismo Lutnick adelantó que se empezará a resolver en marzo o abril.

Jaime Serra

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero ayer Trump volvió a pegarle al avispero: “Anunciaremos aranceles a Canadá y México por varias razones”. Y volvió a enumerarlos: migración, fentanilo y la entrada de productos chinos.

México había librado la amenaza del sábado a medias, porque se allanó rápido a los designios de Trump en materia migratoria: detuvo los pasos por la frontera y aceptó sin chistar deportaciones de connacionales.

Entre el lunes 20 y ayer Estados Unidos deportó a México 5 mil 809 migrantes, de los que 76% son paisanos, los cuales la 4T recibió en más de seis aviones. Sheinbaum está cooperando, pero no se lo reconocen.

Por si eso fuera menor, en materia de seguridad hasta ahora la 4T no ha entregado a Trump un resultado contundente que demuestre un golpe al índice de flotación de los principales cárteles de la droga.

O por lo menos una señal de voluntad. Un ejemplo: la resistencia a destituir al todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Por ahí se podría empezar.

Rubén Rocha

(Créditos: El Heraldo de México)

RESULTA QUE WALMART, que preside Ignacio Caride, construye en Matamoros, muy cerca de la frontera con Brownsville, una bodega para almacenar productos. El gigante del retail está invirtiendo ahí cerca de 400 millones de pesos. Es el caso que un grupo denominado “Gremio Juventud Nueva”, bloqueó y suspendió la obra porque simple y sencillamente no les pagaron su respectivo derecho de suelo. Se sabe que en Tamaulipas, agentes aduanales, comerciantes y en general casi toda la población, incluso la organización de tránsito de la ciudad, están obligados a dar participaciones a grupos de criminales. Los directivos de Walmart piden al gobernador que los ayude a terminar su bodega. Tamaulipas, llamado a beneficiarse del nearshoring y de proyectos energéticos, no podrá atraer más inversiones si no garantiza la seguridad y el estado de derecho.

Arturo Salinas Garza

(Créditos: El Heraldo de México)

EL PRESIDENTE DEL Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, está más que puesto para competir y quedarse en el cargo en cuanto el Congreso local homologue la Constitución neoleonesa con la Reforma Judicial y se organice la elección. Pero en la entidad hay voces que lo señalan como imparcial por su muy conocida cercanía con grupos como Ternium, que preside Máximo Vedoya, señalado por delitos ambientales, laborales e incluso penales. La reciente clausura de las descargas contaminantes de esa siderúrgica al río Atoyac desde su planta en Xoxtla, Puebla, es una muestra de que en la Procuraduría Federal de Protección, que lleva Mariana Boy, hay una política de tolerancia cero a la impunidad. En Nuevo León, el poder judicial, encabezado por Salinas Garza, ha sido cómplice de siete años de una injusticia para Karla Castro a manos del juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, quien ha retrasado el juicio contra Ternium y Siemens, por el grave accidente industrial que sufrió la ingeniera por la falta de las medidas de seguridad más básicas, documentadas en inspecciones de la Secretaría del Trabajo.

Camilo Aya

(Créditos: El Heraldo de México)

EL JUZGADO 10 de lo Civil de Proceso Oral de la CDMX condenó a las Tiendas 3B al pago de daños y perjuicios por incumplir pagos de recargas de telefonía a Movistar, que dirige Camilo Aya. Sin embargo, el juez dejó para la ejecución de sentencia la cuantificación de daños. Debe tenerse en cuenta que, en promedio, por cada recarga se gana 5% adicional, lo que escalarse un monto millonario, si se considera que en el segundo trimestre de 2024 Movistar creció 67.4% su flujo operativo, debido al desempeño del segmento pospago, donde el ingreso promedio por usuario aumentó 2.7%. Si bien la cadena de Anthony Hatoum alcanzó un valor de mercado de 2 mil 200 millones de dólares tras su debut en la bolsa, dicho valor podría afectarse si pierde el negocio de la telefonía celular.

LE PLATICABA AYER de los cambios que hay al interior de Radiópolis. Efectivamente, José Antonio Revilla Díaz dejó la dirección general en diciembre, pero no porque enfrentara denuncias. El ejecutivo acordó voluntariamente su salida y fue en inmejorables términos con la empresa. Así lo notificó a Grupo Prisa, la controladora de la compañía radiofónica. Incluso su decisión quedó protocolizada ante el Notario Público 171 de la CDMX. En ella se certifica su renuncia a la Asamblea del 6 de noviembre. Revilla sigue representando los intereses de Prisa, pero ahora desde otra plataforma que este año anunciará nuevos negocios.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

