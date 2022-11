La chaqueta de cuero es la prenda masculina básica para todo hombre este invierno

El mes de noviembre inició y si bien es cierto que aún quedan algunas semanas para disfrutar del otoño, es innegable que los primeros estragos del invierno comienzan a sentirse ya sea con lluvias inesperadas o cambios de temperatura de un momento a otro que ponen en duda cómo vestir en esta temporada. La buena noticia es que la moda masculina ofrece una gran variedad de alternativas para soportar los días más fríos sin perder el estilo ni el lado varonil que todo hombre busca para los últimos meses del año.

Una de las tendencias preferidas que está arrasando en el mundo de la moda son las prendas de cuero y seguramente lo habrás notado e incluso sorprendido cuando unos pantalones de este material terminaron en tus básicos del guardarropa; sin embargo, no son la única alternativa para esta temporada, pues hay una pieza estrella que ha acaparado todos los reflectores y que te ayudará a llevar el mejor estilo y el más varonil sin que la edad importe.

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, hay tendencias antiedad, es decir, que todo hombre puede llevar para no lucir anticuado y entre ellas destaca la chaqueta de cuero que por décadas ha sido uno de los básicos del clóset, pero que para este invierno no puede faltar en ningún look gracias a la imagen que dan y que puede ir desde una casual, a una biker e incluso a una más elegante.

El actor Gonzalo García Vivanco ha demostrado que esta prenda no puede faltar en invierno. (Foto: IG @gonzalogarciavivanco)

Entre los principales rostros que han enseñado a lucirla destaca el actor Gonzalo García Vivanco, quien recientemente se puso en la mira de todos por una sesión de fotos con la que confirmó que su estilo es ideal para conquistar la moda masculina, apostando por una imagen clásica, varonil y elegante. ¿La novedad?, pues que en sus looks agregó una chaqueta de cuero para crear armonía perfecta y para confirmar que es la nueva tendencia del invierno.

Según lo que dejó ver con su atuendo, un look monocromático es ideal para cualquier hombre, en especial si se trata del color negro, ya que ayudará a presumir la elegancia en todo detalle; sin embargo, no se tiene que recurrir a pantalones de vestir, pues incluso unos jeans y camisa de cuello alto con manga larga ayudarán a que la prenda de cuero destaque como nunca. La mejor parte es que se trata de una idea fácil de recrear, ya que son piezas que todo hombre tiene en casa.

El truco del actor para darle un toque más varonil a su atuendo está en un diseño de chaqueta en el que los cierres tanto a lo largo del torso, los puños y otros más como accesorios sean los grandes protagonistas. Por otro lado, hay quienes apuestan por modelos con estoperoles y aunque no es un error de moda, sí te hará tener una imagen más casual.

Los detalles son importantes al llevar una chaqueta de cuero. (Foto: Pinterest)

Así que si esta temporada de invierno quieres renovar tu estilo al vestir y no perder el lado masculino, las chaquetas de cuero se convertirán en tu mejor alternativa y lo mejor es que podrás lucirlas con todo tipo de looks; es por ello que nuestra recomendación es que tengas varios modelos en los que destaquen diseños que van de lo liso a los detalles y las selecciones según la ocasión.

Finalmente, un truco que te puede ser de mucha utilidad para combinarlas es apostar por un sólo tono para todo tu look o dejar los jeans azules como ese "toque" de color. A continuación te compartimos algunas de las ideas que puedes lucir esta temporada de frío y con las que serás la gran sensación.

Las camisas de cuello alto son su mejor complemento y el más elegante. (Foto: Pinterest)

Para una imagen más relajada un look como este es perfecto. (Foto: Pinterest)

