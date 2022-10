Diego Boneta luce el saco de invierno que todo hombre debe tener esta temporada

Uno de los rostros mexicanos más importantes del momento es, sin duda, Diego Boneta quien ha sabido ganarse espacios importantes dentro del gremio de los actores y así lo confirmó este fin de semana con su paso por la segunda gala anual del Museo de la Academia en Los Ángeles, donde no sólo confirmó su talento, sino que también demostró que es uno de los grandes íconos de la moda masculina que merece la pena voltear a ver.

Y es que así como otras celebridades que van desde Harry Styles hasta Timothée Chalamet han abierto paso a estilos más arriesgados dentro de la moda masculina, hay quienes apuestan por una imagen más clásica y juvenil que se puede llevar en cualquier ocasión y en este segundo grupo destaca el nombre de Diego Boneta. Tan solo este fin de semana le dejó en claro a todo el mundo que los abrigos de plumas no son la única alternativa para sobrevivir ante las bajas temperaturas del otoño y próximo invierno.

De acuerdo con el protagonista de "Luis Miguel, la serie", una de las mejores alternativas para derrochar estilo durante esta temporada es lucir un saco, pero no de la clásica tela elegante y resplandeciente que acompaña a los trajes sastre, sino apostando por un diseño más llamativo, caliento y perfecto para lucir con todo tipo de looks y de prendas. Se trata de un diseño elaborado con terciopelo que, sin duda, ayudará a darle una imagen muy chic al atuendo.

Diego Boneta afirma que el color negro es ideal para lucir elegante. (Foto: IG @diego)

Y es que este detalle extra en la textura de un look, aún si se lleva la apuesta más elegante, es magnífico para renovar el estilo y ayudar a elevar la imagen. Por supuesto, no todo va de lo anterior, ya que también es perfecto para ir con las tendencias de moda de la temporada y así evitar que la imagen luzca desaliñada; claro que hay que tomar ciertas recomendaciones en cuenta como que se deben de lucir los cortes adecuados para lograr estilizar el outfit.

En la cátedra de moda que dio Diego Boneta desde Los Ángeles destaca un saco de terciopelo a la altura de la cadera y ajustado a la perfección a la silueta; mientras que para darle un toque aún más llamativo, no pueden faltar las solapas de seda y así conseguir un contraste brillante que además es perfecto para mantener la elegancia y es por ello que esta combinación también es ideal para llevarla a la oficina.

Por otro lado, el también cantante se sumó a la fiebre que azota a los famosos y es llevar un traje sin camisa, una tendencia de la que ya te hemos hablado y que sigue ganando popularidad entre los amantes de la moda. El truco para lograr una imagen perfecta, según el último look del novio de Renata Notni es apostar por un look monocromático, ya que la textura del saco es lo que dará el toque novedoso que no te querrás perder durante el invierno.

¿Lo usarías? (Foto: IG @diego)

SIGUE LEYENDO

Cristiano Ronaldo revela su secreto para combinar tenis con pantalones de vestir

Pantalones anchos, la tendencia de otoño que se apodera de la moda masculina

Shia LaBeouf y los looks con los que conquista la moda masculina