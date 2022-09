Desde Venencia, Harry Styles presume el look perfecto para derrochar estilo en la oficina

Harry Styles tiene todos los reflectores encima, pues no sólo se encuentra de gira mundial, sino que también está conquistando las alfombras rojas del Festival Internacional de Cine de Venecia, celebrado en Italia, en donde se estrenará la película "Don't Worry Darling" que protagoniza con la actriz Florence Pugh. Aunque el filme de Olivia Wilde ha dado mucho de qué hablar, por el momento la atención está centrada en el cantante y actor, quien como el ícono de la moda que es, se lució con un look perfecto y lleno de estilo.

Algo que caracteriza al ex One Direction, es su estética con la que ha marcado un antes y un después en la moda masculina, pues se ha atrevido a romper estereotipos e incluso se le ha acusado de queerbaiting; sin embargo, aún con las críticas sus looks siempre marcan tendencia y la mejor parte es que no sólo están pensados para causar sensación en eventos importantes, ya que la armonía que se recupera con sus combinaciones son magníficas para lucir en toda ocasión como es el caso de la oficina.

Al tratarse de prendas de vestir lucirás elegante. (Foto: EFE)

Y es que vestirse para la oficina puede llegar a ser todo un reto, en especial cuando se quiere mantener la elegancia, pero a la vez jugar con el estilo propio, las tendencias de moda actuales, las texturas, formas y colores, pero todo lo anterior no es un problema para Harry Styles, no por nada es el embajador de Gucci. Ahora, en su reciente aparición en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el cantante volvió a demostrar que un buen look siempre será perfecto para derrochar estilo en cualquier lugar, sin que ello sea motivo para perder la elegancia.

El gran truco para lograrlo es combinar prendas de vestir, como es el caso de los pantalones y un saco, además de zapatos de agujeta, pero en las que las formas y texturas varíen por completo. En el caso del también actor de "Dunkerque", apostó por unos pantalones azul marino y perfectamente planchados que se roban todo el protagonismo y ayudan a cumplir con los códigos de vestimenta de una oficina.

Sin embargo, para marcar su estilo e imponer moda, el intérprete de "As It Was" se olvidó de las clásicas combinaciones monocromáticas en las que un solo color (a excepción de las camisas o zapatos) se mantiene en cada una de las prendas; en su lugar, apostó por agregar color a su estética, seleccionando una paleta de colores con tonos neutros como el blanco y el marrón. Para ello, combinó los pantalones ligeramente acampanados con una camiseta de cuello bajo que perfectamente se puede sustituir con una camisa de cuello y botones para agregar más elegancia.

Atrévete a dejar atrás los looks monocromáticos. (Foto: AFP)

Mientras que para neutralizar hay que agregar un saco, pero manteniendo la misma paleta de colores para crear armonía en la imagen y lograr lucir sofisticado, sobre todo cuando el look está pensado para ir al lugar de trabajo. Lo ideal es apostar por un diseño largo, por debajo de la cadera, hombreras y desabotonado, pero no fue lo único que vimos en Harry Styles, ya que también se lució con un modelo en color hueso y con rayas delgadas verticales.

Como te hemos contado en otras ocasiones, los accesorios son básicos del guardarropa para darle el toque final a los looks y aunque las corbatas se asocian a las oficinas, para una imagen más relajada que no pierde la elegancia, un pañuelo puede ser un gran aliado. En esta ocasión, Harry Styles apostó por uno en azul brillante con detalles en blanco y negro.

También puedes llevar una corbata. (Foto: AFP)

Finalmente, una combinación tan sofisticada como esta no puede ir con tenis, a pesar que este tipo de calzado ha ganado un espacio importante para lucir a la moda desde la oficina; en cambio, unos zapatos de agujeta ayudarán a elevar el look, no perder ni el estilo ni la elegancia. Además, al llevarlos en un tono marrón ayudará a crear armonía en el atuendo.

Un detalle que no puede pasar por alto es que aunque esta combinación es de lujo y pertenece a una creación del diseñador Alessandro Michele, quien a la vez es el director creativo de las colecciones de Gucci, siempre se puede conseguir con prendas low cost, ya que todas son básicas del guardarropa para cualquier hombre, en especial para aquellos que todos los días tienen que ir a trabajar hasta la oficina.

