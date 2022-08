Harry Styles: Así reaccionó ante cartel de fan, "vendí fotos de mis pies para estar aquí"

Harry Styles se volvió viral en redes sociales tras uno de sus conciertos en Nueva York gracias al peculiar cartel con el que una de sus fans lo recibió, pues según afirmó, para poder pagar las entradas del evento, primero tuvo que vender fotos de sus pies. La buena noticia es que la historia tuvo un final feliz, pues la joven no sólo consiguió la entrada, sino que el propio intérprete de "As It Was" notó su presencia.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que la joven y Harry Styles interactuaron, mientras que el famoso de 28 años se hizo de cartel que ya ha despertado miles de comentarios de apoyo, burla e incluso ideas para las fanáticas que aún no tienen boletos para el Love On Tour que llegará a México el próximo mes de noviembre.

El curioso incidente, que despertó varias sonrisas en el cantante británico, ocurrió la noche del domingo 28 de agosto en Nueva York, pues mientras la audiencia lo recibía con gritos y aplausos en el Madison Square Garden, una chica se robó toda la tención e incluso despertó algunas envidias por la interacción que mantuvo con el también actor.

En el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales se ve al intérprete de "Falling" acercándose a la orilla del escenario con una gran sonrisa mientras con su mano hace el gesto que le acerquen el cartel. Por su parte, la joven se nota incrédula, pero a los pocos segundos cambia su cara de sorpresa por unos cuantos gritos tras notar que Harry Styles se dirigió a ella; en el momento, el resto de los asistentes continuaron pasando la cartulina de mano en mano hasta que llegó al cantante.

Posteriormente, el protagonista de "Don't Worry Darling" se colocó en el el centro del escenario sosteniendo el cartel: "vendí fotos de mis pies para estar aquí", seguida de una risa ante el micrófono y los gritos de los miles de asistentes al concierto. Tras varios segundos, regresó la cartulina al público, quien a su vez lo hizo llegar a la fan, para terminar con un:

"Ok, por los medios que sean necesarios... No voy a hacer más preguntas, son un camino peligroso esas fotos de pies", dijo ante el público.

El tour de Harry Styles ha dado mucho de qué hablar por la cercanía que mantiene con sus fans, pues antes de este incidente de fotos de pies, el cantante también se volvió viral y recibió la atención mundial luego que una de las asistentes a sus conciertos le lanzó un nugget de pollo, en lugar de algún peluche o bandera del orgullo LGBTQ+, algo que es de lo más común en sus shows.

"¿Quién lanzó este nugget de pollo? Yo no como pollo. Lo siento, yo no como carne. ¿Lo quieres de vuelta? ¿Por qué? Muy bien, aquí lo tienes. No lo comas, no sabes que había en el piso, no vayas a buscarlo, te daremos otro nugget, no te preocupes", dijo mientras sostenía la pieza que más tarde aventó al público.

