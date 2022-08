Joven inscribe a su ex novio al Servicio Militar por haberle sido infiel | VIDEO

Bien dicen que el karma aparece cuando una persona se portó mal con otra; sin embargo, hay quienes deciden cumplir esa función ellos mismos. Fue el caso de una joven que puso manos a la obra después de enterarse que su pareja le había sido infiel; lo inscribió al Servicio Militar voluntario.

La historia es una de tantas que han comenzado a aparecer a través de la plataforma TikTok, donde la gente ha podido desahogarse. Muchas de éstas se han viralizado por lo inverosímiles que son y el caso mencionado es de este tipo, pues el tipo de venganza fue tan original que de inmediato llamó la atención de los internautas.

"Me fue infiel y lo inscribí en el servicio militar voluntario", escribió la chica antes de empatar con una voz ajena a ella, características de la plataforma: "Con la diabla nadie se mete. Nos vemos en el infierno, malparido”.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Como era de esperarse, este tipo de acciones, donde una persona se hace "justicia por su propia mano" nunca pasarán desapercibidas y en el caso de la joven (que se ve claramente molesta), no faltaron los aplausos y que hasta la llamaran "maestra" por su manera de actuar.

"Te veo, analizó y admiro jajajaja maestra", "Si le sirvió a otras que le sirva a su Nación, claro que sí !!!", "Amiga no sabes el arma tan potente que nos has otorgado" y "A veces hasta miedo da terminar con alguna novia xq no saben las locuras q son capaces de hacer cuando las dejas", fueron algunos de los comentarios que escribieron.

