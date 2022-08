Tiktoker presenta a su familia "de trapo" y aterra a sus seguidores: "Lo hice por no estar solo"

Las redes sociales están llenas de historias de todo tipo, de terror, risa, incluso hay algunas que conmueven y otras que te dejan con más interrogantes que respuestas, como la del tiktoker @montbk5959, que al no encontrar pareja decidió que su novia sería… ¡una muñeca de trapo!

Aunque no es el único que tiene una “relación” con un “juguete”, los clips de este sujeto se han vuelto muy virales por lo perturbador que resultan para algunos. Él sostiene que quiere mucho a “Natalia” y tienen “dos hijos”, los cuales también son dos seres inertes.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, mencionó en uno de sus últimos clips en TikTok.

Muchos no le creen

En la caja de comentarios los videos de este hombre abundaban las críticas, las burlas y preguntas sobre si era real lo que pasaba o sólo un producto de entretenimiento para generar vistas. Ahora, él ha cerrado la caja de opiniones y sólo se limita a documentar su vida.

“Con mi muchachita miramos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme. Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, ha comentado.

En una entrevista con el tiktoker Daniel Gutierrez, el hombre reveló que se llama Christian, tiene 27 años y es de Bogotá, Colombia. Precisó que el “niño mayor” tiene cerca de dos años y se llama "Adolfo Daniel Montenegro" y la “más pequeña”, de menos de un año”, se llama "María Montenegro".

Aclaró también que no perdió su familia y que por eso lo hizo, sino porque es malo para tratar a las mujeres y sus relaciones anteriores no funcionaron. “Lo hice por no estar solo…”, dijo.

