Luchadora mexicana abandona el cuadrilátero y abre su OnlyFans: "La pequeña tentación"

Cada día son más las mujeres que están dedicadas a los deportes y se unen a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, como lo dio a conocer hace unos días la luchadora mexicana conocida como Lluvia, quien abandona el rin para compartir fotos y videos como "La pequeña tentación".

La guapa integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), es atleta de segunda generación, pues su padre es el reconocido luchador, Andrés Durán, conocido como Sangre Chicana. Además, Lluvia es esposa de Último Guerrero, con quien comparte su pasión por los cuadriláteros.

Lluvia conquista OnlyFans como "La pequeña tentación"

A pesar de que no dejará de lado la práctica de la lucha libre, en la que inició hace ya más de 10 años, la también conocida como "La pequeña tentación" dio a conocer que en su perfil de OnlyFans se podrá disfrutar de sus entrenamientos con pesas y cuerpo a cuerpo.

La luchadora dejó encantados a sus fans con la noticia. Foto: TW @Lluvia89230502

"Espero se encuentren bien. Nunca me he quedado con las ganas de hacer algo y cómo ya no hice más calendarios, decidí abrir mi cuenta OF", escribió en sus redes sociales la luchadora mexicana, quien acompañó el posteo con una fotografía en la que se luce desde la cama.

Además, Lluvia agregó que en su cuenta de la plataforma de contenido exclusivo para mayores de edad, sus suscriptores podrán encontrar mejores imágenes que en su primer calendario "mejores fotos, videos de mi entrenamiento de lucha, pesas y vamos a poder chatear", escribió la atleta.

Lluvia compartirá contenido de impacto. Foto: IG @lluvia_cmll

Quién es Lluvia, la luchadora que se une a OnlyFans

Entre los logros de Lluvia en el cuadrilátero está ganar la máscara de "La Mágnifica" en el año 2009 y tiene el campeonato con la Jarochita. "La pequeña tentación" fue entrenada originalmente por su padre, Sangre Chicana antes de hacer su debut en la lucha libre profesional el 30 de abril de 2008, de acuerdo a información de CMLL.

Debutó en arenas independientes y para antes de terminar el año ya estaba presentándose en el CMLL con gran éxito. "No ha desaprovechado las oportunidades que se le han presentado ya que el 3 de Abril de 2009 participó en el Torneo Cibernético de apuestas donde desenmascaró a La Magnífica", explica el Consejo.

Para diciembre de 2011, Lluvia consiguió junto con Luna Mágica el Campeonato de Parejas de la empresa Reina, otro logro que ha tenido Lluvia es el Campeonato Femenil de Portland.

SIGUE LEYENDO:

Mystique, la luchadora que cambió el cuadrilátero por OnlyFans; "valdrá la pena", asegura

Luchadora de artes marciales mixtas "cuelga los guantes" para abrir su OnlyFans