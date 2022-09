Timothée Chalamet: No solo en en Venecia, estos son los looks con los que impone moda y rompe estereotipos

La moda masculina está pasando por una importante revolución liderada por muchos famosos entre los que destacan los nombres de Harry Styles, Conan Gray y más recientemente Timothée Chalamet, pues si algo nos han dejado en claro con sus apuestas de looks es que la idea del género en la ropa está quedando en el pasado. De esta forma, han comenzado a experimentar con otras tendencias hasta lograr marcar su propio estilo.

En el caso de Timothée Chalamet el Internet tiene opiniones muy divididas, sobre todo tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia en donde acaparó todas las miradas por un atuendo en rojo, aunque el color es lo de menos, ya que lo que causó sensación es que el actor decidió llevar un escote halter con un cuello alto y la espalda al descubierto por completo. Por supuesto, a lo largo del fin de semana el tema de conversación no ha sido otro y sea del agrado o no de muchas personas, es innegable que marcó tendencia e historia en el mundo de la moda.

Este es el look con el que el actor dio mucho de qué hablar. (Fotos: AFP)

Sin embargo, esta no es la primera vez que el protagonista de "Call Me by Your Name" impone moda o rompe estereotipos, en especial si hablamos de alfombras rojas y eventos en los que tiene a decenas de fotógrafos apuntándole con las lentes de las cámaras. Es por ello que en esta ocasión recodamos algunos de los outfits con los que ha causado sensación y demostrado que la moda masculina va más allá de los clásicos trajes negros o jeans y camisetas.

A sus 26 años el actor es considerado como uno de los grandes referentes de la moda para hombres al atreverse a llevar todo tipo de colores, texturas y formas en sus atuendos. El claro ejemplo de ello es que en otras ocasiones lo hemos visto lucirse con chaquetas de lentejuelas y detalles de encaje en los puños, como ocurrió en la pasada entrega de los Premios Oscar 2022.

Timothée Chalamet en los Premios Oscar 2022. (Foto: AFP)

En su estética también resaltan los accesorios y es por eso que no podíamos dejar de hablar de su atuendo en los Globos de Oro 2019, en donde apostó por un look monocromático en color negro en el que sí bien los pantalones de vestir y camisa de botones suelen ser de lo más comunes, el actor causó furor al agregar un arnés brillante.

Por supuesto, no todo se trata de looks tan elaborados como los que ya te mostramos, pues la forma de romper estereotipos de Timothée Chalamet va más allá de las alfombras rojas y en sus looks más casuales también encontramos tendencias con las cuales se ha coronado como el referente de la moda masculina. A diferencia de otros personajes en los que su estilo no se puede encasillar, en el caso del actor sabemos que las tendencias a seguir son las andróginas.

El actor con su arnés de brillantes. (Foto: IG @tchalamet)

Para crear una estética andrógina basta con mezclar prendas femeninas y masculinas de todo tipo, pero hay muchos trucos para lograr los outfits perfectos, ya que además de romper con la idea que la ropa tiene género, se deben seguir otros aspectos importantes como que se luzcan tonos neutros o tierra y tallas oversize. Aunque te parezca extraño, con estas características se pueden lograr icónicas combinaciones que van dese lo informal hasta lo elegante y Timothée Chalamet es experto en lograr lo anterior.

Aunque el actor de "Dune" no suele ser muy activo en redes sociales, en su cuenta oficial de Instagram encontramos algunos de los looks perfectos para explicar este estilo, ya sea al agregar suéteres, camisetas de algodón y de manga larga, camisas de botones, así como jeans de colores y bermudas, además de accesorios como sombreros que le dan el toque final a su estética.

Timothée Chalamet es el claro referente que la moda masculina está en constante transformación, que puede ser muy variada y recurrir a apuesta poco comunes y que se salen de los estándares de lo masculino, así como que también se pueden agregar tendencias del momento.

Los tenis dan el toque final a los looks. (Foto: IG @tchalamet)

Timothée Chalamet se ha caracterizado por su estilo andrógino. (Foto: IG @tchalamet)

Los looks en colores neutros son sus preferidos. (Foto: IG @tchalamet)

