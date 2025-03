Capricornio, Tauro y Virgo: estos son los signos más dichosos de HOY 11 de marzo, revela Nana Calistar

La semana del 10 al 14 de marzo será intensa para todos los signos del zodiaco pues la cosmogonía tiene para nosotros un fuerte cambio, se avecina un eclipse y sabemos que siempre traen movimiento, pero debes ser muy paciente pues no llegan de golpe, si bien empiezan a gestarse, será en un par de meses cuando veas reflejados esos cambios.

Nana Calistar tiene para ti las predicciones de hoy 11 de marzo, donde te cuenta todo lo que deseas saber en torno a cómo te irá este martes. No dudes en que la suerte está de tu lado, recuerda que eres lo que visualizas. Así que a darle por aquello que deseas.

Hoy es un buen día para planear algo diferente, sal de la rutina que te agobia todos los días y déjate llevar por la magia. Tú tienes la fuerza para salir adelante.

Nana Calistar, horóscopos de hoy

Capricornio

No tengas miedo en ir por eso que mueve tu mundo y tu vida, cuidado con hacer tormentas en vasos de agua que no te llevarán por ningún sitio. Trata de cambiar esos aspectos que sabes que no te conducen a ningún sitio y que solo te provocan dolores de cabeza. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz. Te viene la posibilidad de cambio de residencia o de un movimiento en tu vida que te beneficiará mucho, nuevos resultados requieren de dejar de hacer las mismas cosas, ponte las pilas.

Sagitario

Es importante que no te metas en problemas, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado, tienes todo para tener el cuerpo criminal que quieres y deseas. Ex-pareja podría buscarte en próximos días, no traerá nada nuevo solo dolores de cabeza y arrepentimientos pues la conciencia no le deja dormir. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto...

Escorpio

Viene dinero extra que te dejará muchas ganancias solo deberás de ponerte las pilas para no perderlo. Te vas a enterar de una noticia en próximos días sobre una amistad que te va a sacar mucho de onda y no sabrás en que concepto ponerla. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres sin dar explicaciones a las demás personas. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Retorno de amistades que se fueron sin razón alguna, regresan con la cola entre las patas, cuídate de dolores estomacales y de caídas porque estarán a la orden del día.

Libra

Días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será. Aprende a decir que no y a darte cuenta de que no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz. Momento de comenzar a ahorrar para llevar a cabo ese negocio que has tenido en mente. Sueles pensar muchas cosas antes de dormir y te deprimes mucho, no pienses en cuestiones del futuro que son inciertas y que quizás no lleguen, aprende a vivir en tu presente y ser feliz ahora que lo puedes.

Virgo

Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que andan ladrando de ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten u ocasionen problemas entre ustedes. Ten mucho cuidado con amores de una noche que podrían meterte en problemas en próximas fechas. No te permitas volver a lo mismo y menos si eso ya lo superaste, déjalo en el pasado y next. Si tienes ya una relación no te sientas presionado o presionada y trata de darle el tiempo que merece, algunas veces se cansa o se siente solo o sola.

Leo

Cambia de estado de ánimo y se más positivo o positiva en tu vida, recuerda que sueles atraer mucho lo que piensa o desea y más en las cuestiones negativas. Amor con amor se paga, si las cosas no andan bien o como tu quisieras déjaselo en claro a tu pareja en caso de tener. Deja que el mundo ruede y tu preocúpate por hacer tus sueños realidad. Si tienes ya pareja una noticia los va a unir más que nunca. El universo tiene un mensaje para ti. Foto: Freepik

Cáncer

Aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va a fregar con lo que viene siendo la arruga. Un amor del pasado podría aparecer en cualquier momento en tu vida y con el mucho problema. Date la oportunidad de dar el siguiente paso en el amor en caso de estar saliendo ya con alguien, deja que sea lo que Dios quiera y pase lo que tenga que pasar. La felicidad está por llegar a tu vida, pero necesitas no atontarte pues podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace ni mergas por conservarte en su vida.

Géminis

Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca, no vale la pena. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de volar y si lo hace no es alguien que te merezca.

Tauro

El amor florecerá y con él una calma y estabilidad llegarán tengas o no pareja. Te van a leer el precio y no te va a gustar en lo absoluto, así como eres bueno para criticar comienza por aceptar las críticas de otras personas. Es momento que te despojes de cuanto pasado te agobie y no te deje avanzar, si sigues recriminando cada uno de tus errores jamás lograrás nada, ya no tengas miedo de enfrentar lo que viene y de aceptar las nuevas oportunidades. Recuerda que todo tiene fecha de caducidad así que aprovecha todo lo que va llegando ya pareciendo en tu vida.

Aries

Date el tiempo y la oportunidad de disfrutar la vida al máximo sin dar explicaciones a los demás de quién eres y hacia dónde vas. Momento de enfrentar lo que viene, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Trata de no confundirte en tus sentimientos de ser claro en lo que quieres y deseas y no esperar nada de la gente para que no llegues al punto de decepcionarte de los demás.