Mhoni Vidente trae los horóscopos de la semana, predicciones amor, salud y dinero del 10 al 14 de marzo

La semana del 10 al 14 de marzo viene cargada de mucha energía, pues se avecina un eclipse que nos hará entrar en contacto con lo más profundo de nuestro ser y que tendrá impacto sobre todos los signos del zodiaco. Es momento de reflexionar sobre qué estamos haciendo, las cosas que deseamos en adelante y sobre todo de lo que debemos soltar, pues los eclipses llegan con su energía transformadora para hacernos soltar.

Pero ojo pues deberás ser paciente, ya que los cambios no suelen ser inmediatos, así que mírate al espero y reflexiona cuáles son esos aspectos que no te están dejando crecer. No temas, pues esta semana de estar mucho en contacto contigo mismo, así que prepara tus velas e inciensos para que aproveches esta oportunidad.

Mhoni Vidente nos cuenta que esta semana se aproxima un cambio, así que abre bien los ojos para que dejes que la vida te sorprenda. Recuerda encomendarte al ser supremo y tu ángel de la guarda, pues te darán la guía que necesitas para que las cosas salgan bien y como lo deseas.

Predicciones de Mhoni Vidente para la semana

Aries

En la carta del tarot te salió la estrella que te dice no te rindas sigue adelante con tus proyectos de vida que estos días las energías se van a alinear a tu favor solo cuídate de las envidias y mal de ojo que eso te puede hacer daño recuerda que eres unos de los signos más lúcidos y vistos y eso lo hace presa de personas tóxicas, cuidado con tu piel y problemas de cabello trata de mantenerte saludable.

Tu mejor día es el 13 de marzo que tus números mágicos son 15,24 y 33 y tu color es el rojo y blanco siempre pídele ayuda al arcángel Miguel que siempre te va a proteger, tienes que aprender de tus errores y hacerte fuerte, en tu trabajo decides cambiar personal y contratar personal más capacitado recuerda que no puedes tu solo realizar todo el desempeño así necesitas que alguien más te ayude, compras boleto de avión para salir de viaje en semana santa, pagas todas tus deudas y así vas a estar más tranquilo en cuestiones de administrar tu economía.

Eres muy bueno para la relación pública y eventos políticos trata de tomar un curso para que estés más preparado, en el amor te busca alguien del signo del virgo para querer volver a tener una relación amorosa, debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente.

Los Aries que este casado traten de ya no pelear con su pareja y estar en calma recuerda que los celos son problemas de inseguridad así trata de ser más tranquilo, te compras ropa y cambias de look, para verte más juvenil, decides operarte la vista para ya no usar anteojos, te buscan familiares de afueras para una fiesta, trata de darte baños de agua bendita con tantita sal en grano el día 13 de marzo para que tengas abundancia y prender tu veladora blanca.

Tauro

En la carta del tarot salió el Diablo que sin duda es la carta más poderoso del tarot y te pide que tengas cuidado con las personas que te rodeas que no peques de confiado que no es el tiempo de no confiar en nadie, esta carta del diablo también es la carta del dinero fácil y rápido con tus números mágicos que son 01,02,19 y tu color es el rojo y amarillo.

Tus signos compatibles es acuario, capricornio y virgo, tu mejor día es el martes puedes hacer cualquier trámite legal que será a tu favor, tienes que mirar hacia el futuro que tu tiempo de avanzar en lo profesional, tendrás propuesta de matrimonio o de amor verdadero, despides a un ser querido y sabrás que alguien se va a vivir a otro país, recuerda siempre estar creciendo como persona por eso necesitas estar más preparado en cuestiones de tus estudios universitarios, ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes recuerda que tu signo lo domina mucho la comunicación y a veces eres muy inocente y por hacer un bien te salen mal la situación

Trámites de crédito para seguir pagando deudas de tu carro, por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz recuerda que tu signo siempre busca una persona igual a ti es decir progresista, ambicioso, temperamental en el sexo y sobre todo fiel, el día 13 de marzo va a ser un día de cambios para bien en tu vida, pero debes también mantener esa suerte por eso te recomiendo que este día te des baños de Sol es decir te salgas a caminar y te den los rayos del sol en la mañana con ropa blanca y rezar una oración y pedir que venga a ti la abundancia y lo que nos sirve en la vida se vaya, tendrás mucho trabajen esta semana y tu jefe va a estar un poco neurótico trata de no pelear y sacar adelante tu desempeño laboral, te llega un dinero extra por una deuda o pago de comisiones.

Géminis

En la carta del tarot te salió la carta del Mundo que te dice que es el tiempo de cambiar todo lo que esta a tu alrededor que siempre busques tu estabilidad emocional y económica que no dejes de estar en movimiento que eso te ayuda a estar mejor en todo lo que realices que esta carta te da la seguridad que tendrás más éxito, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05,16 y 29, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles libra, sagitario y acuario, recuerda que tienes un poder mental muy fuerte sí que trata de darle poder a la manifestación y lo veraz realizado casi de inmediato, deja ir ese mal amor que solo te busco para aprovecharte de ti recuerda que es tu tiempo de cambiar para bien.

Recuerda que tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar tú solo te bloqueas para no avanzar así a buscar mejores oportunidades de trabajo que se te darán sin problema, te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para semana santa tu trata de irte eso te va a ayudar a renovar energías así ve planeándolo, te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol, pero renovar por completo tu cuerpo de las impurezas, en el trabajo va a ver cambios muy fuertes alrededor tuyo, ten cuidado con dolores de estómago e intestino que va a ser tu punto débil.

Mandas arreglar tu carro y le cambias una llanta, tomas unas clases de primeros auxilios de enfermería, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas, sabrás de una enfermedad de un familiar y estarás dando apoyo, tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo en ese vendrá a ti una abundancia económica y un dinero que no esperabas por eso te recomiendo que ese día prendas una vela blanca y darte un baño con agua bendita y 13 pétalos rojos para que la energía solar renueve por completo todo tu alrededor.

Cáncer

En la carta del Tarot El Emperador que nos dice que es el momento de estar arriba que no lo pienses que las energías positivas se alinearon a tu favor así que no lo dudes en darte la oportunidad de ser grande en cuestión de tu profesión, cuidado con los. Fraudes abre bien los ojos trata de no caer en personas negativas, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 06,33 y 40, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles aries, piscis y libra, recuerda que tienes que soltar para avanzar que es el tiempo de querer tú más en todo, será una semana de recordar mucho las personas que ya no están contigo por eso te recomiendo ofrecerles una oración.

Tendrás a juntarte con amigos de la escuela para hacer un trabajo profesional, trámites de entrar un curso de inglés y fortaleces tu conversación, sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en semana santa, algo muy importante para los signos de cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejarlo a la mitad, tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va a ayudar a estar mejor por eso te recomiendo ese día ponerse ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte.

Recuerda no prestar dinero para que no te roben tu buena suerte, embarazo en puerta para los cánceres que están casados, trámites de crédito para comprar un departamento, cuídate la piel o trata de no tomar mucho Sol recuerda que es tu punto débil.

Leo

La carta del Tarot es el Sol que significa que estas en tu momento de recibir todas las buenas energías del universo que solo lo manifiestes todos los días a primera hora y veraz realizado tu buena racha en lo económico, esta carta te recomienda que te cuides de gastos excesivos y tengas una mejor economía, va a ser una semana de seguir con el ejercicio que te mantendrá de lo mejor para esta primavera, te busca un amor del pasado para reclamarte o pelear recuerda que es el tiempo de cerrar el pasado.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 10,25 y 34, tu color es el amarillo y naranja, decir todos los días que eres un ser de luz poderosa que serás invencible ante las adversidades, recuerda que tu signo su elemento es el fuego por eso este día 13 de marzo se renueva por completo toda tu energía por eso te recomiendo en este día cortarte el cabello y darte unos baños de flores blancas para así mantengas toda la buena suerte, tramitas con un abogado un permiso para trabajar en otro país visa de trabajo.

Recuerda que tendrás a crecer más en este mes de marzo en todo lo relacionado a proyectos de trabajo por eso no te estanques tú mismo y trata de buscar el mejor para ti, cuídate de dolores de espalda baja trata de cambiar el cochón de tú recámara para descansar mejor en las noches, ya preparas tus vacaciones recuerda que eres el alma de las fiestas por eso todo mundo te busca para convivir, no peles con tu pareja leo si estás casado recuerda que es muy difícil para tu signo convivir tanto tiempo con una sola persona así que calma.

Virgo

En la carta del tarot te salió los Amantes que significa que vendrá un amor correspondido y estable en tu vida recuerda que tu signo se le dificulta es tener una pareja estable por su temperamento así que ya tendrás más armonía en tu vida, esta carta del tarot te recomienda es el estudiar relaciones públicas y políticas que eso te va a ayudar en tu futuro, tus números mágicos son 20,22 y 31, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles es tauro, aries y sagitario.

Invoca al Arcángel Miguel todos los días para que tengas protección, días de estar con mucha suerte sigue tu buena fortuna alrededor tuyo y este día 13 de marzo tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis es decir vas a estar dejando energías negativas que estaban obstruyendo tú éxitos por eso te recomiendo en este día ponerte agua bendita en la nuca y frente y vestirte de colores claros para mantener bien tu buena vibra, será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de administración.

Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad, te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero, trata de cuidar mucho de salud y sigue con el ejercicio para que te sientes de lo mejor recuerda que tienes problemas de colesterol y grasa, ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites, va a ser unos días de arreglar asuntos de visa extranjera y papelería de pasaporte, la fortuna sonríe tu vida. Aprovecha la energía del eclipse para cerrar ciclos. Foto: Pixabay

Libra

En la carta del tarot te salió El Ermitaño que significa que la solución a tus problemas vendrá a tu vida sin demora pero debes de entender que tu signo es el justiciero del zodiaco y eso hace que siempre cargues con dificultades que no son tuyas así que tendrás una semana de resolver y avanzar en tu vida, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07,18 y 32, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles cáncer, géminis y acuario, pídele ayuda al Arcángel Rafael para que te cure de todas tus enfermedades que puedas tener que estas en tu tiempo de sanación.

Días de aprender a triunfar y ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida son tiempos de crecer y dejar un poco la indecisión y realizaros profesionalmente, tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo ese día vendrá a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te hará estar mejor económicamente recuerda que tu signo es muy desprendido de lo material, pero a veces tienes que ver tu bien vivir en este día te recomiendo ayunar hasta 11 de la mañana y prender una vela blanca para que la renovación solar este más tiempo en tu vida, en el amor tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos.

A los que tienes ya pareja seguirán en paz y con planes de ya vivir juntos o casarse recuerda libra que este que año va a ser de unión familiar, trata de seguir estudiando publicidad y algo relacionado a las ventas que es lo tuyo y eso te va a ayudar a tener un negocio propio, te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor, ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia, sigues con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil

Escorpión

En la carta del Tarot el Loco que significa que estas en unos días de reflexionar para donde as y que quieres para tu futuro recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso lo hace ser un poco indeciso así que trata de poner orden en tu vida y visualizarte como quieres estar en tu futuro y prepárate en cuestión de estudios, esta carta también es la del dinero rápido y fácil con los números 04,11,13 y tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles es cáncer, piscis y acuario, recuerda que tú eres un regalo de Dios así que hay que agradecer todos los días tu existencia.

Recuerda que lo tuyo son las relaciones públicas y la política, haces pagos deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias, trata de dormir más en las noches y apagar tu celular no todo son las redes sociales, te haces una operación de cirugía médica y todo saldrá de lo mejor, tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias así que a estudiar y prepararte más, mandas arreglar tu carro para salir de viaje, prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el día 13 de marzo que ese día tu signo estará entrando a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética así trata de pensar en positivo todo el día tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente, sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría, te regalan una mascota.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mago que te dice va a ser tu semana mágica que pidas que se te dará que la buena suerte te va a rodear en todo lo que vayas a realizar solo debes de tener más prudencia y no platicar tus planes a nadie, pero a nadie para que se te puedan hacer, esta carta te recomienda que hagas cambios en tu hogar o decidirte buscar una nueva casa para que también la corriente de energía positiva te llegue más fuerte.

El amor se da no se ruega ni se compra aprende a tener amores verdaderos en tu vida, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08,17,35 y tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles virgo, leo y aries, yo sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres así siempre trata de pensar antes de hablar, esta semana estarás festejando a un amigo o familiar recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos, trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma y recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien.

Te cobra una deuda bancaria trata de actualizar tus cuentas, este 13 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices tu closet para que renueves tu energía en cuestiones de tu persona recuerda que tu signo este día 13 entra en una elevación espiritual y de más conciencia que te va a ayudar a conseguir tus metas que tanto deseas por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden a crecer.

Capricornio

La carta del Tarot te salió el Juicio que significa que son tiempos de resolver todo lo que está pendiente en tu corazón es decir cerrar ciclos del pasado en relaciones sentimentales y avanzar que tu presente necesita que le pongas toda la atención necesaria para ser el triunfador en tu nivel profesional que las energías del éxito vendrán a ti en un negocio o trabajo nuevo, recuerda que estas en tu mejor época de conocer personas importantes, que el amor es una parte de tu vida no es un todo que te busques personas que te aporten no que te destruyan que tus signos compatibles son virgo, tauro y aries, tus números mágicos son 12,14 y 30, tu color es el amarillo y naranja.

Tu mejor día es el jueves, visualiza tu éxito todos los días al levantarte, recuerda amigo de capricornio que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal por eso aprende a soltar lo que no fue y aprender a ser mejor persona, te llega la propuesta de la compra de un coche por parte de una institución bancaria, en este 13 de marzo tu signo va a estar cargado de buenas energías y más a las 3 de la tarde que en esa hora y día tendrás a recibir la elevación espiritual por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más.

Cambias muebles de tu casa y mandas arreglar una tubería del baño, trata de cuidarte de los nervios y estrés, eres muy bueno para las leyes y la administración de proyectos así trata de estudiar algo relacionado, ya no peles con tu papi él solo quiere lo mejor para ti, renuevas el seguro de gastos médicos o de carro.

Acuario

El As de Oros va a ser tu carta de esta semana y nos dice que no te preocupes de más que te llego la solución a esos problemas que tenías en cuestión económica que podrás pagar deudas y sanar tu economía, pero debes de entender que los nervios y el estrés no se quita comprando cosas que no utilicemos así a ser más administrado, es el tiempo de un negocio propio que eso te dará más ingresos, cuidado con los amores que solo buscan un interés económico y no te dan el amor verdadero es mejor estar solo que mal acompañado, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 21,27 y 66, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles es tauro, géminis y leo.

Acuario recuerda que tu signo es muy carismático y divertido y eso hace que siempre estás rodeado de muchas personas que te aprecian y siempre vas a ser el más solicitado para las fiestas, sabrás del nacimiento de un bebe de un familiar, trata de cuidar más tus pertenencias o no seas tan distraído sobre todo con tu celular, le das un apoyo moral y económico a un familiar, tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto y contratación de personal.

Alguien del trabajo se está enamorando de ti así pon el claro todas las situaciones incómodas, las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el día 13 de marzo por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y cuello para que esa energía tan positiva este más tiempo en tu vida, en esta semana te pagan tus comisione y las vacaciones, ya estás preparando las vacaciones de semana santa con tus amigos así que tú ve que no todo en la vida es trabajo, trata de cuidar a tu papi va a estar un poco malito de salud.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que es tu mejor momento y más porque sigues de cumpleaños y las energías positivas te rodean así que no lo dudes en hacer esos cambios que necesitas para ser feliz que se te darán, esta carta también te recomienda que no discutas con la familia que trates de llegar aun acuerdo y vivir en paz, también te buscan para invitarte a salir de viaje tú hazlo que eso te va a ayudar a renovar tus energías, te llega un regalo que te va a dar mucha felicidad, tu mejor número de la lotería es 09,23 y 30, tu color es el verde y rojo.

Tus signos compatibles cáncer, virgo y sagitario, libérate del miedo y del pasado ahora y eso te va a ayudar a estar mejor, en el día 13 de marzo que va a ser de buena suerte para tu signo y elevación espiritual recuerda que tu signo es muy místico y este tiempo será la transformación para bien de tu vida así que te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía dure más tiempo, preparas un viaje para el mes de abril y te vas con tu pareja de vacaciones.

Recuerda amigo de piscis que tu signo lo domina la excelencia en casi todo lo que realiza por eso casi siempre son diseñadores o médicos plásticos o dermatólogos, cuídate de problemas con abogados de migración si vas a viajar al extranjero, te regalan una mascota que te va a dar mucha felicidad, son tiempos de invertir en tu persona así que cualquier cambio de look o tratamiento estético te ayudara a verte de lo mejor, haces una fiesta y decides invitar a todos los que te rodean para que la pases de lo mejor.