Pantalones anchos, la tendencia de otoño que se apodera de la moda masculina

Los diseñadores tienen una cosa clara y es que los pantalones holgados son la nueva tendencia de otoño que nadie se puede perder, algo que no resulta sorpresa porque a lo largo del año fueron ganando protagonismo tanto en la moda masculina como en la femenina. Algo que ha sorprendido a muchos es que sus formas resultan muy favorecedores para todo el mundo y además son perfectos para lucir sin importar el estilo.

Con lo anterior nos referimos a los versátiles que son, pues así como se pueden lucir en looks elegantes, también se pueden llevar en los atuendos más casuales y con ello pasar de las tendencias del street style a las del normcore, para quienes prefieren una imagen más relajada. La gran prueba de que los pantalones holgados son lo último en moda es que varios famosos los han comenzado a usar en todo tipo de eventos demostrando, y la mejor parte es que son antiedad, o sea, que los pueden vestir tanto los jóvenes como los adultos.

¿Los usarías? (Foto: IG @harry_lambert)

Así que si este otoño quieres derrochar estilo y llevar una imagen actual, moderna y sofisticada siguiendo las mejores tendencias de moda masculina, debes seguir algunas recomendaciones que vienen de la mano de grandes firmas como Gucci. Posteriormente sólo tendrás que aplicarlas según tu estilo para crear looks icónicos con los cuales conquistar a todo el mundo; recuerda que una buena imagen en los hombres ayuda a que estén más seguros de sí mismos y que otras personas les tengan confianza.

Las claves para que los hombres se sumen a esta tendencia

En los looks de celebridades y los creados por diseñadores están algunos de los secretos para llevar este tipo de prendas de la forma correcta, considerando los cortes, caídas, colores e incluso accesorios y complementos perfectos para crear las mejores combinaciones de la temporada y a continuación te contamos algunas de ellas para que las tomes en cuenta antes de ir de compras.

De acuerdo con los expertos, los pantalones holgados ya son un básico del guardarropa de los hombres, pero para no cometer errores de moda es necesario apostar por aquellos de tiros altos, ya que este pequeño detalle ayuda a estilizar los looks y al mismo tiempo que ayuda a que la caída de las piernas se robe todo el protagonismo y no queden ajustadas al cuerpo. Es importante destacar que la caída en "A" que se logra visualmente con prendas como estas te hará lucir más alto, un truco que pocos conocen.

Se pueden llevar en colores neutros, fríos y con estampados. (Foto: IG @ss_daley)

El segundo aspecto a considerar es el ruedo, para el que hay dos opciones, la primera de ellas es que tenga el largo suficiente como para librar los zapatos y dejarlos al descubierto; sin embargo, hemos de advertir que de lucir estos cortes, la figura se puede ver más bajita. En cambio, cuando el ruedo toca el piso y deja los pies bajo la tela, se crea el efecto de piernas largas alargando la silueta; sobre esta última forma, se ha convertido en una de las preferidas del momento, así que no lo pienses dos veces antes de llevar la versión de pantalones más larga.

Otra de las claves importantes dentro de esta tendencia de moda masculina, es que al menos en los pantalones de vestir, un par de pinzas cerca del tiro ayuda a crear una imagen más elegante y ayudan a que la caída sea aún más natural y sofisticada. En cuanto a ideas para combinar los pantalones holgados de este tipo son las camisas de botones, mangas a la altura de los codos y suéteres (con o sin estampado) les darán el toque final.

Por otro lado, el llevarlos de vestir no implica que sólo hay que lucir colores neutros que, aunque son perfectos para ir en armonía con el otoño, no son las únicas alternativas y para aquellos hombres que les gusta experimentar con su estilo y con la moda, una opción es buscar diseños con estampados y agregar una camisa lisa para crear armonía en sus atuendos.

Las camisas oversize también le dan un toque único al look. (Foto: IG @ss_daley)

Asimismo, se pueden dejar las también conocidas como "pata de elefante" para diseños con menos volumen al llevar pantalones acampanados. Uno de los primeros en lucir esta tendencia fue Harry Styles, quien desde Venecia dio con el look perfecto para ir a la oficina y derrochar estilo sin que lo holgado parezca demasiado ni mucho menos viole el código de vestimenta.

Y como sabemos que no todo en la moda masculina es la elegancia, también presentamos los ejemplos perfectos para un look más relajado con los pantalones holgados denim, mismos que repiten el patrón de los tiros altos y piernas anchas. Por supuesto, para mantener la imagen desenfadada es necesario que el ruedo toque el piso.

También se pueden llevar en mezclilla. (Foto: IG @ss_daley)

