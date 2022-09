Moda masculina: Estas son las claves para elegir un buen reloj que combine con cualquier look

La moda masculina tiene muchos secretos que una vez revelados ayudan a que cualquier hombre luzca bien, ya sea en la oficina o en sus días de descanso, y si en otras ocasiones te hemos contado todo sobre los errores que cometes al usar un traje, en esta ocasión nuestro objetivo es que aprendas a combinar un buen reloj con cualquier look y es que no sólo hablamos de un accesorio que pasa desapercibido, sino que es el que ayuda a terminar de marcar una imagen.

Sin embargo, elegir el mejor modelo puede ser todo un reto, en especial si se busca uno sólo que te acompañe a la oficina y a tus reuniones familiares o con amigos, pues como te adelantábamos, ayudan a forjar una imagen y de escoger el incorrecto puedes pasar de alguien en quien confiar y relacionar con la sofisticación y elegancia, a alguien que inspire poca confianza. Así que si estás pensando en adquirir nuevos relojes o uno solo que te sirva como básico para imponer moda, hay algunos aspectos que debes de saber.

Diseños atemporales

Uno de los aspectos que no debes pasar por alto a la hora de ir a una tienda de relojes es que a pesar de la gran novedad de tendencias, ir por lo clásico y atemporal es clave para conseguir una pieza que te acompañará a todos lados, aún con el paso de los años. Aunque elegir lo que está de moda no es un error, debes de saber que tarde o temprano la fiebre por un diseño en especial pasará y aunque podrás seguir luciéndolo, tu imagen se verá desactualizada.

El contraste de metal a cuero es muy elegante. (Foto: Pexels)

Nuestros mejores consejos son apostar por las formas redondas y cuadradas en el reloj, mientras que en las correas pueden ir tendencias que van desde las cadenas metálicas, hasta aquellas de cuero que ayudan a dar una imagen más discreta; sin embargo, para no lucir anticuado, apuesta porque el fondo del reloj sea blanco y sin números para lograr una imagen minimalista.

En cuanto a los colores es importante que tomes en cuenta que todos los oscuros como el negro, azul o gris, los tierra como los marrones y verdes, además de los tonos metálicos son los básicos que no debes dejar pasar, pues combinan con todo y te ayudarán a lucir bien sin importar si el look del día es un traje elegante o un chándal, bermudas o si acompañas tu outfit con tenis.

Cuida el material de las correas

Siguiendo con la idea de las correas para relojes, la moda masculina tiene múltiples variedades de ellas; sin embargo, no todo se centra en el color y es por ello que es importante que cuides otros aspectos importantes como el material del que están hechas. Aunque hoy en día no resulta sorpresa ver los relojes anchos de plástico que funcionan perfectos para deportistas de actividades extremas, éstos no son la mejor opción para causar sensación con todo tipo de looks.

Es por ello que una de las principales recomendaciones que todo hombre debe de seguir al buscar el mejor reloj es procurar aquellos en los que las correas sean de pulseras metálicas, o bien, de materiales como el cuero para mantener la elegancia.

Los diseños minimalistas son perfectos para usar en cualquier ocasión. (Foto: Pexles)

Anchos sólo si de pulsera de acero

Por otro lado, el ancho de las correas también ayudará a marcar una imagen u otra, y cómo te adelantábamos, aquellas gruesas de plástico no son la mejor opción, ya que ocasionarán que el look se vea informal e incluso desaliñado, a menos que se lleven tendencias muy casuales del normcore.

Así que si en verdad quieres hacer una compra efectiva y con la cual imponer moda masculina, es importante que las correas de piel sean tengan un ancho entre uno y dos dedos, pero que el grueso sea de escasos milímetros; mientras que en aquellas de pulsera de acero, se pueden permitir una versión más ancha y aún así lucirá elegante sin importar lo que se lleve puesto en el resto del look.

