Héctor Bellerín, el look total black del seleccionado español que paralizará Qatar

El mundo entero está muy emocionado por el Mundial de Qatar 2022 en donde no sólo se disputaran los mejores partidos con grandes íconos del mundo del fútbol como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, sino también por todo lo que hay detrás y es que además del deporte, este evento es conocido por abrir las puertas para conocer nuevas culturas, en este caso del Medio Oriente, además de ver a cientos de futbolistas, modelos y otras celebridades causando sensación con sus lujosos viajes y looks de impacto.

Si bien suelen ser las novias de los jugadores quienes se roban todas las miradas por imponer su estilo mientras muestran su apoyo en cada partido, no son las únicas en causar sensación y es que incluso los propios futbolistas saben cómo sacar provecho de su imagen luciendo las marcas más exclusivas y presumiendo su elegancia. El ejemplo perfecto de lo anterior es Héctor Bellerín, quien destaca por ser uno de los mejores fichajes españoles y por atreverse a experimentar con sus looks, algo que lo ha convertido en la sensación de las redes sociales.

Pues con sus looks ha demostrado su gran interés por el mundo de la moda masculina, pasando por las combinaciones más atrevidas y arriesgadas, así como por las más sencillas y elegantes como ocurrió esta semana con un look total black con el que se robó todas las miradas en el Camp Nou del FC Barcelona previo al partido en el que el partido derrotó al Athletic. La mejor parte de su outfit es que los admiradores de Héctor Bellerín ven en él un adelanto del estilo que presumirá en Qatar 2022.

Los looks de Héctor Bellerín son perfectos para todos los amantes del fútbol. (Foto: IG @footballerfits)

Para la ocasión el seleccionado español para el mundial 2022 se lució como nunca con un look monocromático en el que el color negro es el gran protagonista de la cabeza a los pies, tanto con las prendas, como con los accesorios. De acuerdo con el futbolista más viral del momento, gracias a su icónico estilo, una de las mejores formas para destacar dentro de la moda masculina es apostar por los básicos del guardarropa. Sí, esos que todo hombre tiene.

Tal es que caso de una camiseta de cuello redondo y que llegaron como el sustituto perfecto de las camisas de botones a la hora de lucir un traje, pues al tratarse de una pieza informal, es magnífica para conseguir una imagen casual, pero darle un toque bastante llamativo al agregar otros complementos. En este caso, Héctor Bellerín la combinó con unos pantalones de vestir que también se pueden remplazar con unos jeans negros.

Un look como este es muy fácil de recrear. (Foto: IG @footballerfits)

Y como prenda final, una camisa a cuadros desabotonada en la que se puede agregar otro color oscuro, no necesariamente el negro, para marcar tendencia e imponer estilo, además de crear armonía en el cuerpo. Finalmente, los accesorios no pueden faltar y para llevarlos y lucir como un futbolista, unos lentes oscuros y maleta deportiva ayudarán a elevar un look total black como este.

Por supuesto, tanto sus admiradores como los fanáticos del FC Barcelona aplaudieron el atuendo de Héctor Bellerín llamándolo como "el verdadero ícono", además que resaltaron su estilo y no dudaron en recordar que se trata de uno de los seleccionados más guapos del momento.

"Qué jugador tan guapo", "¿y este Dios?", "otro nivel" y "este tipo puede competir con cualquiera... sus ataques son fríos y atemporales" son algunos de los comentarios que se leen en las fotos que compartió la cuenta de Instagram Footballer Fits.

