Héctor Bellerín: el futbolista que humilla a Guardado y Lainez al ser un ícono de moda

Un nuevo trend ha conquistado TikTok para presumir el estilo único de Héctor Bellerín, futbolista español, que ya se convirtió en todo un icono de la moda para hombres al llevar los looks más arriesgados y variados del mundo de las celebridades, pues si algo advierten los expertos es que con sus outfits logra pasar del street style, a tendencias como lo urban y lo bohemio, que este 2022 regresaron con mucha fuerza.

Por supuesto, lo que más ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma es que las fotos más virales de Héctor Bellerín son aquellas en las que se encuentra en el campo y con el uniforme del Real Betis Balompié de la Primera División de España; sin embargo, en su cuenta de Instagram, el jugador presume el mejor estilo con los looks ideales para todos los hombres amantes de la moda, por lo que han surgido comparaciones con otras figuras del futbol como los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

Y es que aunque Guardado y Lainez se lucen como nadie en la cancha, el futbolista español no sólo forma parte del equipo recién ganador de la Copa del Rey, sino también ha humillado a los mexicanos y a otros jugadores al vestirse como pocos se atreven, siguiendo todas las tendencias de moda del momento y destacando con looks virales, pues si algo se le ha reconocido es que no es amante del denim y por el contrario, apuesta por otros estilos.

Por el contrario, muy al estilo de Harry Styles, apuesta por pantalones de vestir de tiro alto y con todos los colores posibles, así como estampados con los que ha causado sensación. Asimismo, en su estilo también destacan las camisas desabotonadas y prendas de crochet con las que precisamente ha recordado al cantante británico; sin embargo, su toque personal se encuentra en que no siempre apuesta por la misma estética.

Héctor Bellerín no siempre lleva denim, pero cuando lo usa presume tendencias de 1980. (Foto: IG @hectorbellerin)

Los pantalones de colores son la prende preferida del futbolista. (Foto: IG @hectorbellerin)

Ya que en muchos de sus looks, Héctor Bellerín ha presumido atuendos monocromáticos en los que derrocha elegancia, por supuesto, su secreto es que para ello sólo requiere de los básicos del guardarropa a los que además agrega accesorios como collares de perlas, y otras joyas como aretes y anillos, así como lentes de sol con los que logra elevar sus outfits.

Por supuesto, al igual que muchos deportistas, como Saúl "Canelo" Álvarez, quien suele llevar exclusivas y personalizadas prendas de marcas de lujo, Bellerín también ha presumido diseños de firmas como Louis Vuitton con los que ha conquistado las redes y demostrado que no tiene miedo a experimentar con su estilo.

Mientras que en estilos más casuales y repletos de las vibras de la década de 1980, también destacan looks con jeans anchos, aunque por lo que se ve en sus redes sociales, no es su prenda favorita. A pesar de ello, sabe cómo estilizarla al agregar básicos como una camiseta blanca, chamarra de pana y zapatos negros.

Héctor Bellerín también sigue las tendencias como el crochet. (Foto: IG @hectorbellerin)

Con looks monocromáticos y básicos del guardarropa también presume su estilo. (Foto: IG @hectorbellerin)

¿Quién es Héctor Bellerín?

El jugador es originario de Barcelona, España, y a sus 27 años juega en la defensa del Real Betis Balompié, un equipo que el pasado mes de abrió se convirtió en el campeón de la Copa del Rey. Por supuesto, al igual que muchos otros talentos del futbol. Bellerín tuvo su acercamiento a este deporte desde los ocho años, aunque su debut lo hizo hasta los 18 años de la mano del West Bromwich de Inglaterra.

Además de su pasión por el deporte y por la moda, ha llamado la atención por otras decisiones personales como que en el 2015 cambió sus hábitos alimenticios al adoptar una dieta vegana con la intención de mejorar su salud pro lesiones en los tobillos. Por supuesto, su compromiso ha llegado más allá y según se dio a conocer a finales de 2020, reafirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente y para promover el veganismo tras convertirse en el segundo mayor accionista del Forest Green Rovers de la League Two.

En ese sentido, según refiere la BBC, el futbolista se comprometió socialmente a plantar 60 mil árboles en la selva amazónica gracias a una recaudación de fondos.

Al igual que otros deportistas, Héctor Bellerín lleva marcas de lujo. (Foto: IG @hectorbellerin)

