"Niño señora" conquista TikTok al asegurar en VIDEO que olvidó como bailar: "Ya no me invitaban a fiestas"

En redes sociales se ha vuelto viral el video de un pequeño de tan solo seis años quien es entrevistado para un canal por un reportero mientras disfruta de una tarde en el parque, sin embargo, el menor cautivó a los internautas por sus singulares respuestas, en donde asegura que luego que lo dejaran de invitar a las fiestas se le olvidó cómo bailar.

La grabación, compartida por el usuario Multimedios Laguna en su cuenta de TikTok, se volvió tendencia en las redes sociales este martes, luego que cientos de internautas comentaran la publicación y ésta alcanzara miles de vistas. En el video se puede observar al pequeño de seis años quien responde a las preguntas del reportero.

Al inicio se le escucha decir: "Yo sabía como bailar y ya no sé cómo bailar", por lo que el comunicador le cuestiona; "¿Y cómo olvidaste bailar?". Es entonces cuando el menor plantea sus razones: "Ya no bailaba. Ya no me invitaban a fiestas". Momento en el que le preguntan: "¿Cuánto tiempo tienes yendo a fiestas?", y de nuevo el pequeño contesta; "Unos trece años."

Video del "Niño Señora" se vuelve viral por sus sorprendentes respuestas

El pequeño de seis años fue entrevistado para un canal local. FOTO: Especial

Una vez que se publicó la grabación se volvió tendencia en cuestión de minutos y los usuarios reaccionaron con numerosos comentarios; en las redes comenzaron a apodar al pequeño el "Niño Señora", debido a que, aseguraban, sus ingeniosas respuestas correspondían más a una persona adulta que a alguien de su edad.

Después de escuchar al menor, casi al final de la grabación el reportero le pregunta: "¿Y tú cuántos años tienes?", a lo que el niño responde que seis, y vuelve a cuestionar; "¿Y tienes trece años yendo a fiestas?", finalmente el menor concluye; "Sí, y llevo como quince años que no iba."

El reportero escuchaba con detenimiento las respuestas del "Niño Señora". FOTO: Especial

Como era de esperarse, solo fue cuestión de minutos para que el video se viralizara en las redes, en donde se convirtió en un éxito rotundo, a grado tal que los usuarios apodaron al pequeño el "Niño Señora". Hasta el momento la grabación supera los 176 mil "me gusta" y cuenta con más de mil cien comentarios, entre los que destacaron algunos:

"Le faltó decir 'pero, primeramente Dios', pronto me van a invitar a fiestas"; "Alguien reencarnó en él"; "El niño Pedrito Sola"; "Yo pienso que hablaba de una vida pasada"; "Era una doña fiestera en su vida pasada" y "Para los que no creen en la reencarnación!", han sido solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el post. Para ver el video da click en este enlace.

El menor cautivó a los usuarios por las respuestas que dio durante una entrevista. FOTO: Especial

