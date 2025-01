¿Dónde comprar chocolates a buen precio para el 14 de febrero?

El Día de San Valentín está a nada de llegar y no hay algo mejor que un delicioso chocolate para expresar amor y amistad, Así la Ciudad de México cuenta con una gran variedad de opciones para adquirir chocolates, desde los más accesibles hasta aquellos más sofisticados, adaptándose a todos los presupuestos y gustos.

Así que si quieres sorprender a tus amigos o pareja, te dejamos muchas opciones para poder disfrutar de este gran día que no solo por lo que te dejamos, sino por un sin fin de opciones para poder visitar en la Ciudad de México, recordando que puedes visitar el que más te guste.

Y recordándote que este día no solo es sobre el amor, sino también es sobre la amistad, por lo que no te sientas mal si no pasas este día en pareja. Al final todos pueden tener un feliz 14 de febrero sin pareja y pasándola muy bien con sus amigos, en un día tannormal como otros.

¿Dónde conseguir chocolates baratos en la CDMX?

Si buscas opciones económicas y originales, la Dulcería Miriam, ubicada en el mercado de dulces Ampudia, puerta 9, locales 113 y 114, es una excelente alternativa. Este lugar se ha convertido en un referente para quienes desean encontrar detalles accesibles para regalar en esta fecha especial. Entre los productos destacados se encuentran los ositos de chocolate con globos a tan solo $15 pesos, ideales para sorprender sin gastar mucho. Además, ofrecen arreglos más elaborados que incluyen chocolates y flores desde $35 pesos, permitiendo elegir entre diferentes estilos y presupuestos.

Para quienes desean compartir con amigos, la Dulcería Miriam también ofrece botes de paletas con forma de corazón con precios que oscilan entre $95 y $150 pesos. Otra opción atractiva son los chocolates con forma de rosas, disponibles en distintas tonalidades y con precios entre $130 y $150 pesos. Estos productos combinan la belleza de un arreglo floral con el delicioso sabor del chocolate, resultando en un regalo perfecto para la ocasión.

Para quienes buscan opciones directas de fábrica, la marca Laposse, ubicada en Eje 1 Pte, Av. México Coyoacán 375, Benito Juárez, ofrece una amplia gama de productos, desde caramelos hasta trufas y mazapanes. Sus precios son muy accesibles, con bolsas de caramelos desde $50 pesos, ideales para personalizar un regalo. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs y los sábados de 10:00 a 17:00 hrs.

Otra excelente opción es la fábrica McKim Chocolates, ubicada en Av. de las Granjas 280, colonia Libertad, Azcapotzalco. Este lugar es reconocido por ofrecer chocolates y dulces a precios de fábrica, con opciones que van desde los $20 pesos. Aquí puedes encontrar desde gomitas hasta cajas diseñadas especialmente para el Día del Amor y la Amistad, perfectas para sorprender a tu pareja o amigos.

Si buscas algo más exclusivo, en la colonia Juárez se encuentra La Rifa, ubicada en Dinamarca 47. Este establecimiento es famoso por sus chocolates artesanales elaborados con cacao de Chiapas y Tabasco, destacándose por su sabor auténtico y calidad premium.

Otra excelente alternativa es Xocolate DF, localizado en Ignacio Esteva esquina con Molinos del Campo, San Miguel Chapultepec. Sus chocolates se distinguen por sus colores vibrantes y sabores únicos, aunque su precio es más elevado, son una opción ideal para quienes buscan un regalo sofisticado y fuera de lo común.

