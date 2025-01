Netflix, una de las plataformas de streaming más populares por su catálogo de contenido coreano, confirmó que muy pronto se estrenará su nuevo K-Drama “When Life Gives You Tangerines”, el cual será protagonizado por la cantante IU y el actor Park Bo Gum. De hecho, la también empresa de entretenimiento lanzó el primer adelanto en sus redes sociales, el cual ha dejado ver la química que hay entre los protagonistas.

Aunque IU es más reconocida por su carrera musical, también ha demostrado ser una excelente actriz, por lo que este nuevo drama coreano emociona a sus seguidores, ya que representa su regreso a la pantalla chica después de "Hotel del Luna", una producción lanzada en 2019.

Por su parte, Park Bo Gum, quien se ha dado a conocer por su trabajo como actor y presentador de televisión, marcará su regreso a los doramas con su participación en esta nueva apuesta de Netflix, ya que su último trabajo actoral fue en "Record of Youth" en 2020.

El K-Drama “When Life Gives You Tangerines” empezó a filmarse en 2023. (Créditos: Netflix)

IU y Park Bo Gum llegarán a Netflix con un nuevo K-Drama de romance, ¿cuándo se estrena?

De acuerdo con la plataforma de entretenimiento Netflix, “When Life Gives You Tangerines” llegará a su catálogo el próximo 7 de marzo de 2025. Además, es un hecho que este nuevo drama coreano estará disponible en diversos idiomas y será doblado al español, ya que es una producción original.

Por otro lado, se ha revelado que esta una producción romántica, la cual empezó a grabarse en el 2023, tendrá un total de 16 episodios y cada viernes se estrenará uno nuevo. A su vez, se espera que cada uno de los capítulos tenga una duración de entre 40 a 60 minutos.

¿De qué trata el nuevo drama coreano de IU y Park Bo Gum que llegará a Netflix?

El K-Drama “When Life Gives You Tangerines”, ambientado en la década de 1950, contará la historia de Ae Sun (IU), una joven de escasos recursos que no puede asistir a la escuela, pero lucha por su sueño de ser escritora. Por su parte, Gwan Sik (Park Bo Gum), es un joven que hará todo por quererla y respetarla.

Dirigida por Kim Won Suk y escrita por Im Sang Choon, esta producción original de Netflix promete ser uno de los mejores estrenos del 2025. De hecho, es uno de los dramas coreanos más esperados por los usuarios, ya que la pareja de IU y Park Bo Gum ha generado muchas expectativas.

IU y Park Bo Gum protagonizan su primer drama en Netflix. (Créditos: Netflix)

