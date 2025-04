Fue el galán más famoso de México, pero murió por los excesos y alejado con sus hijos

Este viernes 4 de abril se cumplieron dos años del fallecimiento de uno de los actores más emblemáticos y queridos de nuestro país, hablamos de Andrés García, el eterno galán del cine, teatro y televisión mexicana, quien a los 81 años de edad falleció en su casa de Acapulco. Su muerte se dio tan solo unas horas después de que el actor pidió reunirse con sus hijos, deseo que no pudo cumplir.

El actor, reconocido por protagonizar películas como “Pedro Navaja” y “Las mujeres de Jeremías”, así como telenovelas inolvidables como “El privilegio de amar” y “Mujeres engañadas”, murió debido a un desgaste que su cuerpo tuvo tras varias enfermedades que le fueron diagnosticadas, sin embargo, la cirrosis hepática fue la principal responsable de su deterioro.

El último deseo que no pudo ser cumplido para Andrés García

Tan solo un día antes de la muerte del “galán de galanes”, su viuda Margarita Portillo, platicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre el deseo de Andrés García de reunirse con sus hijos y dejar atrás los problemas que los tuvieron alejados varios años.

“Lo estuve pensando varias semanas en buscarlos y que ellos sepan si vienen o no, y justo ayer le pregunté a Andrés y me dijo que sí”, declaró Portillo al periodista.

Sin embargo, el anhelado encuentro del actor con sus vástagos nunca se concretó. Aunque sus hijos sí supieron de la voluntad de su famoso padre, la muerte del actor se adelantó, pues, no dio tiempo a que Leonardo García, hijo de Andrés llegara a Acapulco para alcanzar con vida al actor y decirse todo lo que tenían pendiente.

Y es que, Gustavo Adolfo Infante contactó a Leonardo García para saber sí se reuniría con su padre, a lo que el actor inmediatamente dio una respuesta positiva y con una voz a punto del llanto dijo extrañar mucho a su padre a quien siempre lo vio como su “Capitán América”.

El último adiós sin sus hijos

Pese a la último voluntad de Andrés García de reunirse con sus hijos y poder reconciliarse, en su funeral, el cual se llevó a acabo en la casa de Acapulco del actor en el que estuvieron presentes medios de comunicación, amigos del actor y algunos familiares del galán, la ausencia de dos de sus tres hijos fue evidente.

Y es que, al último adiós de Andrés García solo estuvo presente su hijo Leonardo quien llegó acompañado de su madre y en una breve charla con los medios de comunicación dijo que ya iba en camino para reunirse con su padre tras recibir la petición del galán del cine para reconciliarse, cuando su tía le avisó que el actor había fallecido.

“Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia”, dijo Leonardo García evidentemente afectado

Mientras que los otros dos hijos de García, Andrés Jr. y Andrea, no asistieron al sepelio. En el caso de su primogénito, un viaje impostergable le impidió presentarse, mientras que Andrea argumentó compromisos laborales. Sin embargo, la relación entre Andrea y el actor que dio vida a “Pedro Navajas” se encontraba rota desde hace varios años. Según declaraciones del propio Andrés García, en los últimos 10 años su hija no había mostrado interés por verlo, situación que él no perdonó.

Los excesos de Andrés García, que lo llevaron a la muerte

Además de sus problemas familiares y su exitosa carrera en el cine, la televisión y el teatro en nuestro país, el actor que este 4 de abril cumplió dos años de haber fallecido tuvo una vida llena de excesos, la cual con el tiempo pagaría las consecuencias.

Y es que, la vida llena de fiestas, alcohol, mujeres, consumo de sustancias ilícitas, tarde o temprano le pasaría factura al actor pues todo esto contribuyó al deterioro de su salud, provocando una cirrosis hepática que lo llevó a la muerte, esto sin mencionar la vez que el actor reveló que estuvo a punto de morir por una sobredosis de droga.