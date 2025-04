Con sus familiares y amigos, así fue el último adiós del actor de Televisa, Arsenio Campos

A inicios de esta semana te informamos la muerte del primer actor, Arsenio Campos, reconocido por los trabajos que hizo en varias telenovelas de Televisa. El famoso nacido en el estado de Yucatán colaboró en producciones como "Simplemente María" y "Al diablo con los guapos".

Días después del sensible fallecimiento del actor de telenovelas Arsenio Campos, su hija, Alexandra Campos, concedió una entrevista con el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, en la que explicó que su famoso padre murió debido a las complicaciones que desarrolló tras ser diagnosticado con cáncer en el intestino.

Durante la plática Alexandra Campos, famosa conductora de televisión, también explicó cómo fue el último adiós del actor de cine, teatro y televisión, además, reveló la última voluntad que le cumplirán a Arsenio Campos, fallecido el pasado 1 de abril.

En entrevista con Alex Kaffie, Alexandra Campos, hija del fallecido actor Arsenio Campos, brindó detalles importantes sobre el último adiós que tuvo el protagonista de telenovelas como “Por ella soy Eva” y “Amores verdaderos”. La conductora de televisión explicó que cumplieron el deseo del famoso histrión.

En este sentido la hija de Arsenio Campos explicó que el actor no quería ver sufrir a su gente, sobre todo después de la intensa lucha que tuvieron contra la enfermedad que padeció. El actor de Televisa les habría dicho que su último adiós fuera muy rápido, en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Alexandra Campos, hija de Arsenio Campos, explicó que el actor de Televisa no quería misa y les dijo que su funeral se realizara de manera rápida para posteriormente ser cremado. Detalló que su última voluntad es que sus restos sean esparcidos en su natal Mérida en el estado de Yucatán.

"No quería ver sufrir a su gente, no quiso misas, ni nada, quería que todo fuera rápido. Su voluntad era que hiciéramos una velación rápida, fue lo que hicimos, con familiares, con amigos y que no hubiera misa y que lo cremaran", dijo.