¿Cuáles son las infecciones respiratorias más comunes en época de frío?

La temporada de invierno es una de las más riesgosas para la salud de personas de todas las edades, pues el clima frío o los cambios abruptos de temperatura aumentan el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común que puede ser prevenible con hábitos saludables, hasta aquellos más graves que pueden traer complicaciones como es el caso del Covid-19, una enfermedad de la que el mundo entero no ha parado de escuchar en casi tres años.

Sin embargo, un error muy común es pensar que todo se reduce al resfriado común, por lo que se suele dejar para último lugar las visitas al médico, quien es el único puede determinar si se trata de una enfermedad de bajo riesgo o una que puede traer complicaciones. Y para que tú y tu familia estén seguros ante la larga lista de infecciones respiratorias que se esperan en esta temporada de frío, el doctor Alejandro Macías Fernández conversó con El Heraldo Digital sobre algunas de las afecciones de las que hay que cuidarse en los próximos meses.

Recomiendan vacunarse contra la influenza como medida de prevención. (Foto: Cuartoscuro)

De coronavirus a adenovirus, las enfermedades en época de frío

De acuerdo con el doctor, académico e investigador, la próxima estación invernal es cuando más riesgo de contagio existe y es por ello que una de sus recomendaciones es continuar ejerciendo las medidas sanitarias que la población, empresas y el gobierno han implementado en los últimos años, ya que es la mejor forma de prevención de contagios no sólo relacionados al nuevo coronavirus, sino a otras infecciones comunes y que también pueden ser graves.

“Básicamente va a ser influenza, coronavirus y el virus de los niños, el virus sincitial respiratorio. Hay otros virus que circulan también en invierno que son los adenovirus”, explicó a El Heraldo Digital sobre las enfermedades más comunes de la temporada.

Aunque el doctor Alejandro Macías reconoció que es importante la preocupación de la población ante las enfermedades anteriores, agregó que: “Más que decir es que ‘yo tengo que cuidarme del coronavirus o del adenovirus’, tienes que tener las mismas conductas que son cubrebocas en interiores, ventilar espacios cerrados, evitar los tumultos y si necesitas entrar en un tumulto el menor tiempo posible, mantente en buenas condiciones físicas y ponte las vacunas”.

Por otro lado, destacó que las medidas anteriores no son las únicas que se deben de tomar en cuenta para cuidar de la salud, ya que una buena alimentación y la actividad física ayudan a mantenerse saludables. “Digamos que mantenerse en su peso corporal verdad y el ejercicio es importante. La gente quiere medicina para subir las defensas siempre, no. Haz ejercicio, eso no existe”, concluyó.

Las infecciones respiratorias suelen durar de 7 a 14 días. (Foto: Pexels)

Las enfermedades más comunes durante esta temporada de frío y de las que debes protegerte a ti y a tu familia son:

Influenza con los tipos: H1N1, H3N2, H1N1

Coronavirus, incluyendo el Covid-19

Adenovirus

Virus sincitial respiratorio en niños

Resfriado

Gripe

Faringitis

Bronquitis

Neumonía

Son enfermedades de preocupación y no se deben tomar a la ligera

Por otro lado, durante la conferencia de prensa “El futuro de las infecciones en Vías Respiratorias (IVR); lejos de ser subestimadas para el próximo invierno”, el doctor Alejandro Macías y otros especialistas como la pediatra Ruth Aldana Vergara, además de los doctores Ángelo Quiroz Herbert y Rafael Quintanilla compartieron más información sobre las principales enfermedades que se presentan durante la temporada de frío.

Las enfermedades anteriores no conocen de edades y se pueden presentar en cualquier grupo de edad; sin embargo, existe población de riesgo que debe acatar aún más las medidas de prevención, entre ellos destacan “los niños pequeños, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con problemas crónicos de salud (diabetes o problemas cardiovasculares), SIDA o bajas de defensas por algún medicamento o con cáncer y en quimioterapia, suelen complicarse más particularmente de coronavirus o influenza”, dijo el doctor Macías.

Durante el evento los expertos resaltaron que los niños son una de las poblaciones más afectadas llegando a alcanzar hasta los ocho resfriados al año, además que en muchas ocasiones se suelen ignorar los primeros síntomas de malestar y, por lo tanto, los infantes corren mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud que pueden terminar incluso en una neumonía.

Los cubrebocas "vinieron para quedarse", dijo Ruth Aldana. (Foto: Cuartoscuro)

“En el 70 por ciento de los casos de infecciones en vías respiratorias en infantes de dos años, los padres subestiman el cuadro sintomático de fiebre, dolor e inflamación lo que ocasiona complicaciones que incluso pueden derivar en una neumonía”, dijo Ruth Aldana, especialista en neumología pediátrica y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.

Por su parte, el doctor Alejandro Macías recordó que “la influenza, al igual que el coronavirus no es un catarro; es una enfermedad que evoluciona bien, generalmente, pero no siempre evoluciona bien”. Además, especificó que por cada caso que se registra “debe haber cientos que no se diagnostican”; sobre ello, las autoridades sanitarias del país han señalado que en menos de dos semanas en México se han contabilizado 14 mil 701 casos sospechosos.

Asimismo, resaltó que este tipo de enfermedad suele aumentar sus casos de noviembre a marzo; sin embargo, este 2022 fuera de dichos meses “ha habido más casos que en la última década”, algo que podría advertir sobre un repunte. “Nos podemos equivocar, pero casi seguramente señala que viene otra vez la influenza y eso no va a ser sorpresa; siempre ha existido y viene seguramente ahora", destacó.

¿Qué hacer en caso de contagio?

Hasta antes de la llegada del Covid-19 la población mexicana, tanto niños como en adultos, era común que al primer síntoma de malestar las actividades diarias continuaran con normalidad aumentando el riesgo de propagar más las infecciones; sin embargo, ahora se hace un llamado a la población para ir al médico a la primera señal de enfermedad, además de quedarse en reposo para cuidar la salud y prevenir complicaciones.

La experta dijo que el resfriado común y la gripa se curan solos hasta en un 80%, pero no hay que "aguantarse" los malestares. (Foto: Pexels)

Sobre ello, la doctora Ruth Aldana recordó que "los virus se transmiten de persona a persona y se transmiten a través de las gotitas que vamos nosotros a desprender a través del habla", dijo a El Heraldo Digital. Asimismo, detalló que llegó el momento de "empezar a hacernos conciencia" para prevenir más contagios y fomentar la responsabilidad y para ello no basta con aplicar las medidas antes señaladas, sino también cuidar la salud una vez que el contagio se dio.

"En este conocimiento que yo ya sé que transmito (el virus) de persona a persona, pues ese día uso un cubrebocas para evitar que a mi compañero yo le transmita y a parte me cuido, en la noche no me desvelo, hago bien mi trabajo y soy responsable para que México sea mejor".

Presentan nuevo medicamento para combatir los síntomas de infecciones en vías respiratorias

Durante el evento también se presentó un nuevo medicamento de la farmacéutica mexicana Laboratorios Silanes que se puede usar tanto en la población infantil como en la adulta y se espera que sea una alternativa en esta temporada de frío. Se trata de Acciogen, la primera combinación en suspensión de ibuprofeno con paracetamol, de prescripción médica y en presentación sólido oral.

Según explicó el doctor Ángelo Quiroz, ayuda a reducir el dolor, fiebre e inflamación, que son los principales síntomas que caracterizan las infecciones en vías respiratorias. Por supuesto, no sólo puede ayudar a los infantes don una presentación líquida o en suspensión, sino también con tabletas para los adultos.

