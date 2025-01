Melissa McBride aprende de su resiliencia

Con más de 15 años interpretando a “Carol Peletier” en el universo audiovisual de “The Walking Dead”, la actriz Melissa McBride asegura que es su personaje más querido y del que ha aprendido a ser resiliente para sobrevivir.

“Admiro su persistencia, resiliencia y su falta de convencionalismo. También me encanta que ella siga intentándolo, pese a todo, tiene algunos éxitos, a veces no, pero sigue, no se rinde tan fácilmente, por eso es el personaje más querido que he interpretado, sin duda”, señaló la actriz en entrevista.

Para McBride, “Carol” representa superviviente, alguien que tiene sus propios pensamientos y cuyas expresiones han evolucionado a medida que ella se va desenvolviendo en cada una de las temporadas de esta serie, inspirada en el cómic del mismo nombre. El proyecto original cuenta con 11 temporadas y cinco spin off, uno de ellos es “Daryl Dixon – The Book of Carol”, a la que regresa la actriz.

En esta nueva entrega, su personaje hace todo lo posible por llegar a Francia, donde está su gran amigo ‘Daryl’, y una vez que lo logra, juntos emprenderán camino a España, donde ya se rueda la tercera temporada.

“Es un personaje muy real para mí, a veces se contiene, otras no y agradezco la oportunidad de interpretarlo, porque es muy amplio y me ha dado tantos regalos para mí, como la gente con la que me he cruzado y he podido trabajar, así como los fans que tiene”, agregó.

Durante todo este tiempo, no sólo hemos visto a su personaje adaptarse emocionalmente a cada temporada, sino también físicamente, ya que si bien entró a la serie con un pelo largo y blanco, como fue siendo más fuerte, su melena fue más corta, reflejando el proceso de vida.

“‘Carol’ ha tenido que interpretar muchos papeles diferentes en todo este tiempo. Lo cual me parece muy interesante para el personaje y también divertido de interpretar como actriz. Como cuando fue a Alejandría por primera vez y asumió el papel de una loba. Creo que su habilidad para el cambio es otra manera de supervivencia y eso le ha resultado bastante útil”, detalló.

“The Walking Dead: Daryl Dixon” se desarrolla en Francia y se centra, como su nombre lo dice, en el personaje de ‘Daryl’, al que da vida el actor Norman Reedus, para esta segunda temporada, que recién se estrenó en México, vuelve ‘Carol’, la actriz aseguró que el público disfrutará de nuevas aventuras interesantes.

“Mi personaje regresa para encontrar a ‘Daryl’ y volví porque me encantó la introducción de su regreso. Pensé que era una manera inteligente de hacerlo y fue emocionante para mí porque hay muy buenas historias por venir”, contó.

Ambos personajes han estado desde que este universo inició, de ahí que su química en la pantalla sea buena, y de hecho en la vida real también se llevan bien, es de las amistades que Melissa agradece haber encontrado.

Al cuestionarla sobre el gran éxito de este universo de zombies, considera que se debe a que la sociedad se termina reflejando en la historia: “Creo que su éxito no es por los zombies, sino por la metáfora de lo que representan. No sé cómo juegan en la mente de cada individuo y cómo perciben el papel que tienen en la serie, también están todos los sobrevivientes a su alrededor y la historia de cómo nos convertimos en nuestro propio enemigo”.

La nueva entrega estrena cada episodio todos los lunes por AMC.

En la serie también participan Clémence Poésy y Louis Puech Scigliuzzi.

La tercera entrega se filma en varias ciudades de España.

El universo de The Walking Dead está formado por seis series.

2010 entró la actriz a esta franquicia.

1993 llegó a la actuación.

PAL