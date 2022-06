Kimonos; así se deben de usar este verano para estar a la moda, afirma María León

Lucir a la moda en verano es todo un reto, sobre todo cuando las tendencias de la temporada son demasiadas y no se sabe cómo combinarlas; afortunadamente las famosas siempre son el referente perfecto para lucir alguna prenda en especial o para aprender a combinarlas. Entre ellas destaca el nombre de María León, quien ha demostrado tener el mejor estilo y saber qué sí y qué no usar según la ocasión y en su último look confirmó que los kimonos son ideales para el calor de la temporada.

Aunque los kimonos se comenzaron a llevar durante la primavera, es este verano cuando tendrán mayor popularidad, pues las grandes colecciones de moda los tienen como los grandes protagonistas; sin embargo, usarlos sin perder el estilo puede ser todo un reto, sobre todo cuando se quiere lucirlos en looks casuales y no como el complemento para un bikini o traje de baño, ya que esta es una de las formas más sencillas de usarlos.

De acuerdo con María León, la playa no es la única ocasión para usar esta prenda larga y generalmente de seda u otros materiales que ayuden a mantener el cuerpo fresco durante los días más calurosos de la temporada. Y para ello se lució como nunca con un look perfecto para las amantes del street style.

A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una sesión de fotos en la que demostró cómo usar kimonos con jeans para lucir perfecta y el gran secreto está en apostar por colores oscuros como el negro, pero para darle un toque de elegancia hay que dejar que la prenda tenga un estampado que puede ir desde lo geométrico, hasta lo tropical. El siguiente secreto de moda de la intérprete de "Dime la verdad" es mantener la paleta de colores en el resto del outfit.

Así conquistó la red María León. (Foto: IG @sargentoleon)

Lo anterior es fácil de lograr al mantener el color negro como protagonista y cuando mucho agregar dos tonos más que pueden ir en cualquier prenda o accesorios. Por supuesto, María León dejó en claro que un body oscuro y con escote a la altura de la cintura es la mejor opción para mantener la elegancia, asimismo, unas botas negras y de punta triangular pueden ayudar a que la paleta de colores se mantenga en los fríos.

Por otro lado, el color se puede agregar en los jeans, ya sea al usarlos en el clásico denim o en los tonos más oscuros como este azul marino que lució la actriz. Claro que para estilizar la imagen y lograr un estilo único, se deben seguir las cuatro recomendaciones de la intérprete de "Perro Amor" que son apostar por el tiro bajo, también conocido como "a la cadera", un corte recto para mantener un estilo holgado y rotos en zonas estratégicas.

Asimismo, María León puso fin al debate interminable de si en 2022 el ruedo del pantalón va doblado y la respuesta es que sí, pero para estilizar la silueta hay que tratar se el doblez sea sólo en la parte de la costura. Finalmente, el agregar un kimono largo y estampado es la mejor opción, sobre todo si se doblan las mangas para adoptar una imagen más casual.

María León sabe que los accesorios son necesarios para lucir en tendencia, por lo que agregó un par de cadenas plateadas. (Foto: IG @sargentoleon)

SIGUE LEYENDO

MODA 2022: 5 vestidos en tendencia para el verano perfectos para todas las mujeres

Natalia Téllez luce la combinación de crop top y falda floral ideales para el calor del verano

Los bóxers se apoderan de la moda; así se deben usar en verano, según Kendall Jenner