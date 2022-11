Peceras navideñas, la decoración viral que puedes hacer en casa y sin gastar de más para esta Navidad

La llegada de la Navidad está a más de un mes de sorprendernos, pero desde el 3 de noviembre (día en el que terminan los festejos por el Día de Muertos) todo el mundo tiene esta nueva festividad en mente y ni hablar de la canción que se escucha tanto en redes sociales como en las calles: "All I Want for Christmas Is You", pues la canción de Mariah Carey es el himno de la temporada. Por supuesto, no es lo único que se ha visto en las últimas semanas, ya que la decoración de todas las casas y negocios también ha llamado la atención de muchos.

Y como cada año, las redes sociales se han inundado con tutoriales para crear los diseños y adornos más creativos u originales para darle un toque especial a la Navidad, además que son perfectas para no gastar de más; sin embargo, este año ha nacido una nueva fiebre con las peceras navideñas que se han hecho virales por lo únicas y bonitas que resultan. Una de las mejores partes de apostar por esta tendencia es que es muy barata y se pueden reciclar las decoraciones de años anteriores, pues todo el mundo tiene en casa al menos una caja llena de objetos navideños.

Luce una pecera como esta y sorprende a tus invitados en esta temporada. (Foto: FB The Flom Family Show)

Con dos ingredientes, así se hacen las peceras navideñas

Aunque las tendencias de la temporada de invierno 2022 enfocadas a esta festividad han dejado en claro que los dos colores perfectos para la decoración navideña son el negro y el blanco tanto para el arbolito como para el resto de la decoración, siempre se le puede dar una segunda oportunidad a todos los muñecos de plástico, esferas o brillos que se han acumulado por años. Y es que así como se pueden colocar en cada rincón del hogar o "convertirlos" en una esfera, siempre se les puede dar un uso diferente y así lo ha demostrado esta técnica viral.

La mejor parte es que sólo se necesitan todos los objetos más navideños (sean nuevos o no) para crearlos y para ello puedes recurrir a la figura icónica de Santa Claus, su trineo y renos, esferas, copos de nieve, muñecos de cascanueces o botas, todos de plástico para que las famosas peceras navideñas luzcan muy glamurosas y costosas sin tener que poner mucho esfuerzo. Lo siguiente en la lista es tener un recipiente de cristal para que las transparencias permitan el resultado final, así como dos únicos ingredientes: bolitas de hidrogel transparentes y agua.

El truco para realizar esta decoración viral desde casa y sin afectar tu bolsillo está en tomar tu pecera, florero o cualquier recipiente de cristal largo y empezar a colocar una capa pequeña de las bolitas de hidrogel previamente hidratadas, pues estas ayudarán a que cada una de las figuras navideñas se anclen a la base del recipiente para que al seguir agregando las bolitas no pierdan el equilibrio y se mantengan en su lugar.

Algo que no ha pasado desapercibido para muchos es que se puede colocar cada figura en diferentes niveles e incluso flotando, como puede ser el caso de un Santa Claus volando en su trineo o los copos de nieve "cayendo" en la escena. Una vez que la pecera está completamente lista y llena hasta el tope con las bolitas de hidrogel sólo hay que agregar agua cuidadosamente, pues este ingrediente es clave para crear un efecto transparente en la decoración.

Coloca cada elemento a tu gusto. (Foto: FB The Flom Family Show)

Según han dejado ver los videos virales de plataformas como Instagram, TikTok o Facebook, esta tendencia es perfecta para darle un toque muy chic a la decoración para Navidad, además que puede ser una alternativa perfecta para un centro de mesa original y creativo para las cenas de la temporada con tan sólo agregar esferas de diferentes tamaños y dejar una vela en la parte superior. ¿Te animas a hacer tus propias decoraciones?

Por supuesto, siempre puedes recurrir a diseños más sencillos, pero igual de elegantes al solo usar el hidrogel o unas cuantas esferas de colores; la idea es que procures no gastar de más. A continuación puede ver otras ideas que se realizan de las misma manera y con las que tendrás decoración igual de elegante.

La luz también te ayudará a darle ese toque navideño. (Foto: Pinterest)

Crea un efecto de esferas y velas flotantes. (Foto: Pinterest)

