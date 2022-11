Navidad: 3 estilos de delineado puedes usar en tus fiestas

Los primeros días de noviembre tienen el pretexto para comenzar con los preparativos de Navidad y si bien la decoración del hogar con las tendencias del momento es fundamental, también hay que empezar a pensar en los looks que se llevarán en todas las fiestas navideñas, tanto las organizadas en el trabajo, como aquellas en familia y amigos. Aunque muchas personas suelen quedarse con la ropa que se lucirá según las tendencias del momento, las que son amantes del maquillaje siempre buscan las ideas más creativas para robarse todas las miradas.

Sin embargo, sabemos mejor que nadie que en muchas ocasiones el tiempo está contado y la "producción" del maquillaje no puede robarnos muchos minutos. Es por ello que en esta ocasión te compartimos tres estilos de delineado diferentes que puedes usar en tus próximas fiestas sin perder esa imagen con alusión a la Navidad gracias a los elementos que ayudarán a tenerla en mente. Por supuesto, lo anterior no es la única ventaja, ya que le darán el toque final a tus looks y además te ayudarán a presumir una mirada icónica.

Así que corre por tu neceser, delineadores de todos los colores especialmente aquellos navideños como el azul, plateado, blanco y rojo, además de detalles como la pedrería o glitter y máscara de pestañas, ya que darles mucho volumen también es importante para conseguir los resultados más icónicos y llamativos. ¿Te animas a ponerlos a aprueba?

Delineado de copos de nieve

La pedrería te ayudará a darle brillo a la mirada. (Foto: TikTok Fer Jalil)

Al día siguiente de despedir Halloween, la influencer Fer Jalil compartió la idea más viral del momento con un delineado inspirado en los copos de nieve y que ayuda no sólo a resaltar la mirada, sino a hacerlo de una forma discreta, pues para lograrlo sólo es necesario el delineador blanco. El truco más está en hacer un copo grande en las comisuras de los ojos trazando tres líneas que se junten en el centro, mientras que detalles como líneas más pequeñas ayudarán a darle forma.

También hay que trazar uno más entre el lagrimal y el inicio de la ceja, además de un par de estrellas para terminar de darle a los párpados esa sensación de invierno con la cual recordar la Navidad. Por otro lado y como una idea totalmente opcional, se puede agregar pedrería plateada a cada esquina de los copos de nieve. Finalmente sólo hay que aplicar rímel para darle volumen a las pestañas.

Delineado flotante de Rodolfo el reno

No olvides colocar pestañas postizas. (Foto: Pinterest)

Si hay un personaje emblemático en Navidad es Rodolfo el reno y un delineado inspirado en él no puede faltar en esta temporada, es por ello que esta segunda idea lo recupera de la forma más glamurosa y elegante, pues antes de comenzar con los trazos hay que aplicar sobra dorada con brillos para que el párpado también luzca e imite el cuerpo del animal.

En cuanto al trazo es necesario un delineador marón y para hacerlo lucir sólo hay que apostar por la clásica forma flotante y ligeramente curva. Por otro lado, en el extremo hay que darle forma a dos pequeños cuernos que pueden quedar un tanto redondeados para mantener el estilo. Mientras que arriba del lagrimal y justo al iniciar con el delineado sólo se debe marcar un pequeño círculo rojo que imite la nariz del reno.

Delineado blanco y sombrar rojas

El glitter es perfecto para lucirte en las fiestas de esta temporada. (Foto: Pinterest)

La última alternativa de delineados es perfecta para las que buscan seguir las tendencias del momento y como te hemos contado en otras ocasiones, el blanco se ha convertido en el preferido de muchas personas y es magnífico para que los ojos se vean más grandes, la mejor parte es que es ideal para darles ese toque digno de la Navidad, en especial si se decoran con un gorrito rojo.

Para recordar a Santa Claus, basta con aplicar sombra roja en los párpados, pero para darle esa forma, la pigmentación debe de ser asimétrica y con la "colita" más extendida para anclar a ella un pequeño pompón con maquillaje. Finalmente, sólo hay que realizar el delineado blanco para que sea la forma afelpada del gorrito. ¿Te animarías a lucir esta técnica?

