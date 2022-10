Este es el truco viral para un delineado perfecto y rápido, sólo necesitas un rizador de pestañas

El mundo del maquillaje esconde una larga lista de retos y trucos para siempre lucir un rostro perfecto; sin embargo, sólo las personas más adentradas en él son capaces de conocer todos y cada uno de ellos. Por fortuna las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para que se compartan algunos secretos con los cuales conseguir desde una mejor aplicación de sombras hasta lograr un delineado preciso, rápido y sin pasar varios minutos tratando que luzca maravilloso.

Y es que quién no ha pasado por esos momentos de frustración en los que ya sea por las prisas, por un mal pulso e incluso por la desesperación, el trazo del delineado se convierte en nuestro peor enemigo y hay que hacerlo más de una vez o corregirlo ya sea haciéndolo más grueso o limpiando imperfecciones. La buena noticia es que un nuevo truco se ha hecho viral en Instagram y es perfecto para sacarte de un apuro y la mejor parte es que se combinará a la perfección con un maquillaje de ojos muy discreto y elegante con el cual causar sensación.

Así que si quieres comprobarlo por ti misma corre por tu kit de maquillaje, pues además de las sombras y delineador, necesitarás un rizador de pestañas y no precisamente lo ocuparás de la forma que esperas. Y es que la forma de esta pequeña herramienta es magnífica para conseguir resultados al instante y sin demasiado esfuerzo o tiempo; no olvides tomar nota y ponerlo a prueba en tu próximo look o delineado para las fiestas de Halloween.

Lo primero que tienes que hacer es preparar tus párpados de forma habitual, aplicando un poco de primer y corrector, en caso de ser necesario. Posteriormente toma una sombra café con tu pincel y una vez lista recurre al rizador de pestañas; lo único que tienes que hacer es ponerlo de la forma habitual, pero sobre el párpado a la altura de la cuenca del ojo. Ahora sólo comienza a pasar la brocha con el maquillaje para conseguir este delineado flotante.

El trazo te debe quedar poco antes de llegar al final de los ojos, pues el siguiente paso es volver a llenar de sombra tu pincel y esta vez hacer una línea diagonal desde la comisura de los ojos y extenderla como si quisiera tocar la punta de las cejas, para que de esta forma se pueda unir a la forma curva que se realizó con ayuda del rizador.

Antes de dar por terminado el look difumina a la perfección y toma tu delineador para terminar de marcar las líneas más cercanas al párpado y ayudar a que los ojos se vean más alargados con un pequeño delineado en los lagrimales. Finalmente, completa el resto de tu look peinando y maquillando tus cejas, además de aplicar labial para mantener un look natural y elegante en menos de tres minutos.

