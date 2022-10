Este es el truco viral de TikTok para conseguir el delineado perfecto en menos de un minuto

TikTok se ha convertido en la plataforma perfecta para que cientos de personas compartan sus mejores tutoriales de maquillaje, así como el lugar ideal para que las amantes de la belleza den algunos de sus tips para que la aplicación de los productos tenga una mayor pigmentación, dure más tiempo, o bien, simplemente para facilitarle la vida a muchas personas. Y es que no importa si llevas años maquillándote o si eres nueva, hay días en los que el pulso o la suerte no juegan a nuestro favor ocasionando que el make-up sea un caos, especialmente si del delineado se trata.

El delineado es una de las partes más importantes a la hora de arreglarnos, ya sea para que ayude a resaltar un maquillaje de ojos o para modificar la forma de éstos, haciéndolos más grandes o más alargados. Además, muchas mujeres una vez que descubren cuáles son los delineados que más les favorecen ya no pueden dejar de usarlos en todos sus looks; lamentablemente, la parte más importante suele ser la más compleja de realizar y este fino trazo sobre los párpados no es la excepción.

De hecho existen muchos retos contra los cuales hay que luchar en toda ocasión y que ven desde la forma de nuestros ojos, los encapotados por dar un ejemplo, hasta el pulso que se tiene ese día y ni hablar de aquellas ocasiones en las que un delineado queda más grueso o largo que el otro. En casos como estos hay que desmaquillar y volver a intentar hasta conseguir el resultado perfecto y a excepción de las personas que en un sólo trazo tienen los resultados perfectos, seguramente esta parte del maquillaje te toma más de un minuto.

Pon a prueba este efectivo truco. (Foto: TikTok @docnafiakhan)

Por fortuna existen alternativas con las cuales conseguir los resultados ideales de forma fácil y rápida, una de ellas es este truco viral de TikTok que acumula más de 31 millones de reproducciones y miles de comentarios por lo efectivo que resulta y es que en menos de un minuto se consigue el trazo perfecto. La buena noticia es que no tendrás que comprar nada, pues sólo necesitas tu delineador preferido y un pasador para que en segundos luzcas perfecta.

Lo único que tienes que hacer es que después de haber realizado tu rutina de maquillaje tomes un pasador y lo abras por completo, ya que será tu nuevo "pincel" para conseguir el delineado perfecto, pero antes de usarlo, te recomendamos desinfectarlo, ya que lo pasarás sobre tus ojos. Posteriormente selecciona una de las pequeñas bolitas y cúbrela con el delineador; una vez listo sólo tienes que pasarlo por las zonas en las que deseas tener el trazo.

Es decir, puedes hacer el clásico triángulo sobre los lagrimales y de ahí volver a llenar el pasador con delineador, pero esta vez usando la parte recta para un trazo más limpio y perfecto tanto en los párpados como en la "colita" que podrás dejar a la altura que desees. ¿Te animas a poner a prueba este truco viral?

