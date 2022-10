Así puedes lograr el delineado perfectos para ojos pequeños

El maquillaje nos ayuda a resaltar nuestra belleza, aunque también puede llegar a acentuar rasgos que no consideramos tan atractivos, por ello hay que usarlo con sabiduría y no pensar que lo que se le ve bien a alguien necesariamente le sentará bien a nuestro tipo de rostro. Por ello, en esta ocasión hablaremos del delineado que es ideal para los ojos pequeños, los cuales además de ser muy tiernos tienen un gran abanico de posibilidades.

Para empezar hay que dejar en claro que no todas las mujeres tienen inconvenientes con el hecho de que sus ojos sean más pequeños que los de otras personas, por lo cual no temen con experimentar con delineados gruesos que hacen que sus ojos se terminen viendo más chiquitos, pero en caso de que tú no seas una de ellas y busques en cambio que tus ojos se vean más grandes, traemos para ti una serie de recomendaciones que seguro te ayudaran a generar el efecto deseado.

Recuerda que puedes usar uno o todos los tips que aquí te mencionamos, siempre y cuando estos te hagan sentir cómoda y te ayuden a generar una mirada de impacto como la que todas queremos presumir en nuestros make ups diarios y lo mejor es que para lograrlo no necesitas de una gran cantidad de instrumentos.

Despídete de los delineados gruesos

En vista de que tus ojitos no son muy grandes, se recomienda que prefieras los delineados delgados por encima de los delineados gruesos, ya que entre más dramático sea el grosor de la línea que dibujas sobre tus pestañas, menos se podrán apreciar tus hermosos ojos. Por lo cual, los maquillajes cargados como los smokey eyes también están vetados, ya que estos lo único que provocarán es que lo que se luzcan sean las sombras y no tu mirada, la cual pasará a segundo plano debido a lo cargado del make up.

Cuida que tu delineado sea delgado

Dile hola a los delineados incompletos

Por raro que suene, los delineados incompletos pueden ayudarte a generar el efecto visual de que tus ojos son más grandes, ya que si delineas del centro hacia afuera se destacará la parte alta de tus ojos, con lo cual parecerá que el contorno de los mismos es más amplio de lo que en realidad es. No te preocupes si en un inicio sientes como que a tu delineado le falta algo, ya que después de ver los resultados, no querrás dejar de utilizar esta infalible técnica de maquillaje.

No olvides evitar delinear hasta el área del lagrimal

Lápiz de ojos sí, delineador líquido no

Si quieres que tus ojitos se vean más grandes, algo que tienes que tomar en cuenta es el material con el cual los delinearás, pues aunque muchas personas prefieren los delineadores líquidos o en gel, el que verdaderamente debe captar tu atención es el de lápiz, el cual puedes aplicar directamente del envase o bien, con ayuda de una brocha biselada, ya que esto ayudará a generar un efecto más natural que la clásica tira de delineador líquido.

Siempre prefiere los delineadores en lápiz

Es momento de usar crayón blanco en tu línea del agua

Muchas veces tendemos a delinear la parte interna del ojo con algún producto obscuro, lo cual si bien genera un look más dramático, juega en nuestra contra si lo que buscamos es tener un ojo más grande, por lo cual, te recomendamos ocupar un crayón blanco para darle un toque de luz a tu mirada. De hecho, esto ayudará a que las personas crean que tu ojo es un poco más grande, ya que el delineado se fundirá con tu esclerótica, que es la parte blanquita de tus ojos.

Si delineas tu línea del agua con blanco tu ojo parecerá más grande

Sombras luminosas vengan a nosotras

En caso de que tengas tiempo para producir aún más tu maquillaje, te recomendamos que previo al delineado superior de tu ojo apliques una sombra luminosa en tu párpado móvil, la cual puede ser mate o nacarada, ya que su función será dar otro punto de luz a tu mirada. Incluso puedes utilizar tu iluminador para este fin, el cual le dará un efecto fresco a la piel de esta área de tu rostro.

Recuerda darle un toque de luz a tu make up

Café, un aliado olvidado

La mayoría de las personas se delinean en negro siempre o bien, prueban con los colores fantasía que tanto están de moda, pero terminan olvidándose de un increíble aliado: la sombra café. Este pigmento despreciado por muchos puede ayudar a generar un efecto seductor en tu mirada y bien utilizado, incluso puede ayudarte a agrandar tus ojos. Para emplearlo solo necesitas tomar un poco de sombra en una brocha biselada super delgadita, la cual pasarás por encima de tu párpado inferior lo más pegado que puedas a la línea de pestañas, con lo cual se generará el efecto de que tu ojo en realidad es más redondo y amplio.

El delineador café es un aliado infaltable

