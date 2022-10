¡Basta de experimentar! Este es el delineado perfecto para el párpado caído o "encapotado"

El delineado es un toque sutil que puede hacer la diferencia en cualquier make up, de ahí que actualmente las tendencias de maquillaje se centren en buena medida en los diversos tipos de delineados que puedes hacerte con infinidad de colores, técnicas y utensilios. Pero, no a todos los ojos les quedan el mismo tipo de eyliners, por ello en esta ocasión te hablaremos de un tipo muy particular, el cual tiende a frustrar los intentos de un delineado perfecto.

Y sí, nos referimos al odiado "párpado caído", también conocido como "párpado encapotado", un tipo de ojo que se caracteriza por el tamaño excesivo de la piel del párpado fijo superior, es decir, aquel que está situado a continuación de la ceja y que provoca un pliegue o "lonjita" que termina por cubrir en gran medida el párpado móvil, ocasionando que los delineados tiendan a ser "absorbidos" por dicho pliegue.

No obstante, el hecho de tener el párpado encapotado no es el fin de mundo, ya que de hecho, muchas personas son aquejadas por este tipo de ojo, lo cual las ha orillado a buscar técnicas de maquillaje que les permitan lucir sus delineados sin miedo a que estos terminen perdiéndose en los pliegues de su ojo.

Así puedes crear un delineado perfecto para los párpados caídos | Pinterest

Así que si quieres aprender a sacarle provecho a tus párpados caídos te recomendamos que vayas por tu delineador favorito, el cual puede ser en gel, líquido o en plumín, ya que lo importante, más allá del material utilizado es la técnica con la que aplicarás el producto seleccionado.

¿Cómo crear un delineado perfecto para párpados caídos? (Paso a Paso)

Para empezar, te recomendamos sellar tus párpados con un poco de primer o corrector, lo cual permitirá que el tono de la piel de esta zona se unifique, y con el objetivo de que la grasita de esta área no termine por hacer que tu delineado se corra, te sugerimos aplicar un poco de polvos traslucidos, los cuales evitarán que tus poros produzcan mucha grasa. Aunque también puedes optar por utilizar un producto indeleble, el cual podrá resistir lágrimas y sudor, garantizándote un delineado duradero.

Ahora, lo que debes hacer es colocarte de frente a un espejo, es muy importante que no te pongas de lado ni coloques el espejo arriba o abajo, ya que si te ves justo de frente lograrás tener un delineado que impacte a las personas que se queden mirando tus ojos. Después tienes que identificar tu "lonjita" o pliegue y hacer una raya vertical que una la comisura externa de tu ojo con la lonjita.

Pasos a seguir para el delineado ideal para párpados caídos | TikTok: valeriaaa.enriquez

Luego, de la parte superior de la línea que trazaste deberás sacar una línea horizontal derecha hacia afuera de tu ojo, la cual alargarás tanto como desees, aunque recomendamos que no la extiendas mucho, ya que de hacerlo podrías provocar que tu ojo luzca demasiado rasgado, cuestión que solo puede ser aprovechada por las mujeres con ojos redondos, las cuales tienden a buscar que su ojo se alargue.

Posteriormente vas a unir esa línea horizontal con la raíz de la línea vertical, es decir, con el punto en el que empezaste a trazar la primera línea, gracias a lo cual se creará un triangulito alargado que rellenarás. Finalmente vas a crear una última línea que una la parte baja de la raya vertical con tu línea de pestañas, sin que tu delineado llegue hasta el lagrimal.

Sigue las instrucciones para conseguir el delineado ideal | TikTok: valeriaaa.enriquez

De hecho, te recomendamos que tu delineado para párpado caído solo llegue a la mitad del ojo, ya que con esto tus ojos simularán ser más grandes y abiertos. Al final te va a quedar una especie de alita de murciélago como delineado, misma que solo será perceptible cuando cierres tu ojito, pero cuando lo abras tendrás el delineado perfecto para párpados caídos.

Esta es la prueba de cómo cambia tu maquillaje con un delineado ideal para párpado caído | Pinterest

SIGUE LEYENDO:

Este delineado aesthetic es perfecto para resaltar tu mirada en una cena romántica

Las cejas que rejuvenecen el rostro con 5 detalles sencillos