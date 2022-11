Navidad: 3 ideas para colocar tu árbol navideño si tienes poco espacio en casa

El 2022 está por terminar y tras los festejos de Halloween el mundo entero ha comenzado a pensar en la Navidad, una festividad a la que incluso se sumó Mariah Carey con su icónica canción "All I Want for Christmas Is You"; al igual que ella, miles de personas aprovechan los primeros días de noviembre para comenzar a desempolvar los adornos de la temporada y comenzar a colocarlos en ventanas, chimeneas, patios, garajes y hasta el rincón más insólito del hogar. Además de los Santa Claus, renos, coronas de ramas y botas de tela, hay algo que nunca puede faltar en ninguna casa: el árbol navideño.

Y es que el sueño de chicos y de grandes es tener en casa un árbol frondoso y gigante en el que las ramas toquen el techo o las paredes. Además, se trata de una decoración que cada familia puede personalizar a su estilo, ya sea en verde o en colores como el negro, el rosa o el blanco para imitar la nieve y así hacer de la temporada navideña algo más hogareño y natural; dos aspectos que estarán en tendencia este 2022.

Lamentablemente, sabemos que no todos tienen mansiones gigantes para colocar un árbol navideño de metros de altura y que incluso los más pequeños les pueden robar mucho espacio. A pesar de ello la esperanza de la temporada prevalece y si este año temías dejar tu casa o departamento sin decoración, desiste de la idea, pues te compartimos algunos diseños que puedes colocar en la pared, colgar o armar por ti mismo según tus necesidades y espacio.

Siempre puedes usar el espacio detrás de las escaleras con un árbol colgante. (Foto: Pinterest)

Árboles de Navidad en la pared

Una de las primeras ideas (y la favorita de muchas personas) para esta Navidad es decorar el hogar o departamento con un árbol navideño de pared o puerta y la mejor parte es que lo puedes colocar en cualquier lugar, altura y estilo; sin embargo, nuestro consejo es colocarlo cerca de un enchufe para que puedas encender las luces que tanto caracterizan a este símbolo.

En cuanto a las formas de crearlo hay muchas y puedes escoger tu favorita, pues sí como puedes comprar varios metros de escarcha verde y pegarla en la pared en forma triangular para imitar la silueta del pino, también puedes olvidarte de este detalle y únicamente imitar la forma con una serie de luces.

Asimismo, los más creativos han apostado por papel decorativo navideño para recubrir una esquina y ayudar a que el árbol tenga más volumen; en cualquier caso que elijas no olvides la estrella en la cima, unas cuantas esferas y otros adornos que le den el toque final al diseño.

¿Cuál es tu favorito? (Foto: Pinterest)

Árbol navideño con fotos

La Navidad es para celebrar en familia y amigos, bien dicen que es la temporada perfecta para pedir perdón y disculpar a los otros; una buena forma de llevar estos valores al arbolito navideño es con un diseño de fotos para recordar a los seres queridos que nos acompañan y a los que ya no están, o bien, para recordar los mejores momentos que se vivieron a lo largo del 2022. Así que si tienes poco espacio en casa y quieres un toquee muy emotivo esta idea es perfecta.

Una buena forma de iniciar es recopilando todas las fotos que desees presumir con motivo de la temporada; después, ayúdate de la pared y comiences a colocarlas en forma triangular para imitar la silueta del pino. La ventaja de una decoración como esta es que tendrás total libertad para elegir qué colocas, siempre procurando que hagan alusión a la Navidad como pueden ser estrellas o escarcha.

Las luces también ayudarán a que se robe todas las miradas. (Foto: Pinterest)

Árbol de Navidad Flotante

La última idea es muy similar a la primera foto que te compartimos; sin embargo, no tendrás que esconderla debajo de las escaleras, sino que la podrás poner en cualquier lugar. Además que, considerando el poco espacio que se pueda tener en casa, de un momento a otro podrás mover de sitio tu pino para que tengas mayor comodidad; la única "desventaja" es que tendrás que pasar más tiempo preparando el diseño.

Pues como notarás, se trata de una base de madera, que bien se puede sustituir por cartón; en ella también hay que colocar hilos de forma horizontal en diferentes niveles para que de ellos se puedan colgar las decoraciones como esferas o estrellas. Mientras que como toque final, una serie de luces en el contorno del árbol te ayudarán a iluminar cada detalle haciendo que todo luzca muy elegante.

Con esta idea podrás mover el árbol en todo momento. (Foto: Pinterest)

