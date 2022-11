VIDEO: Mariah Carey le da la bienvenida a la Navidad tras acabar Halloween, como en supermercado

Los últimos meses del año siempre darán la sensación de que pasan volando debido a que en todas partes se adorna de inmediato de acuerdo con las fechas conmemorativas. En México apenas se toca septiembre, todo el mundo es un patriota orgulloso, después se ponen sus mejores disfraces para Halloween y luego ya piensan en las compras y cena de Navidad. En este caso Mariah Carey hizo dicho salto a través de un video publicado en sus redes sociales.

Como si se tratara de una tienda de autoservicio, donde con toda seguridad ya tiene expuestos cientos de Santa Claus, los pinos y luces de colores, la famosa cantante pasó de ser una bruja sensual a una sexy señora Santa que recibe toda la magia de la última temporada del año, una de las más queridas y odiadas a la vez.

¿Cómo fue el drástico cambio de Mariah Carey?

Montada en una bicicleta de gimnasio, Mariah Carey lució un atuendo de látex negro con un profundo escote, unas botas largas y el tradicional sombrero de bruja. De igual forma dejó ver su maquillaje terrorífico y su cabello suelto. El escenario fue un bosque encantado donde murciélagos y calabazas embrujadas también fueron protagonistas; sin embargo, unos minutos después todo cambió de forma radical.

Lo que fue el terror de Halloween se convirtió en la más blanca Navidad. Al grito de "It's time" le dio la bienvenida a la temporada de amor montada sobre un reno y con un fondo distinto: árboles cubiertos por nieve, regalos y casas adornadas con las luces en el exterior. Por su parte ella se abrazó con una sonrisa mientras se escucha de fondo su clásico "All I want for Christmas is you" (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), canción que grabó en el lejano año de 1994.

Para muchos podrá parecer exagerado el video de la ex de Luis Miguel, pero para ella es la época favorita del año. De igual forma, siempre comentó en todas las entrevistas cuando habla al respecto que es el mejor momento para estar lleno de felicidad y ella se propuso que así sería en su vida. Esto viene a colación después de revelar que su familia tuviera "vacaciones disfuncionales" en cada temporada.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Belinda se disfraza como Pinhead de "Hellraiser" para Halloween y se roba los reflectores

VIDEO: Alex Silva, cajera del Oxxo, pide que le bailen tras arrojar sobres del álbum Panini como si fueran billetes

VIDEO | Ventaneando: los divertidos disfraces de los conductores del programa con motivo de Halloween