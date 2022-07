¿Por qué Mariah Carey es viral en TikTok? Usuarios enloquecen con uno de sus éxitos

Mariah Carey es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial, pues con su talento para la música ha logrado conquistar a todos por igual y es que su registro vocal de cinco octavas no lo tiene cualquiera; sin embargo, su nombre se ha viralizado en TikTok los últimos días por una peculiar razón que tomó por sorpresa a muchos, quienes no dudaron en expresar sus comentarios llenos de nostalgia por el momento.

Se trata del reconocimiento y regreso de uno de los grandes éxitos musicales de Mariah Carey, pues aunque temas como "Heroe", "When You Believe" o "Anytime You Need a Friend" son íconos en su carrera, hay uno en especial que cautiva año tras año y se relaciona con una festividad, y como seguramente sospechas se trata de "All I Want for Christmas Is You" que desde 1994 ha causado sensación y es reconocida como la canción por excelencia que no puede faltar durante la temporada navideña.

Aunque la duda de muchos en este momento es qué tiene que ver una canción navideña con el mes de julio, los usuarios de TikTok han comenzado a hacer todo tipo de bromas destacando que el año está a punto de terminar y que desde ahora muchas personas de todo el mundo empiezan a "descongelar" a la cantante y a su inolvidable canción, por supuesto, el trend ha comenzado a ganar mucha popularidad y a soltar las risas de muchos.

Entre los videos más virales se encuentran aquellos en los que el rostro de Mariah Carey aparece junto a frases como "cosas en el espejo que están más cerca de lo que parece" y "las primeras búsquedas empiezan a aparecer", en lo que respecta a esta última se hace referencia a las búsquedas de Google, en las que "All I Want for Christmas Is You" comienza a tener sus primeros registros de búsqueda tras meses de ausencia.

El hecho ha sido tomado con humor en redes sociales hasta el grado de bromear con que llegó el momento de "descongelar" a la también actriz, ya que normalmente la temporada de mayor búsqueda de su gran éxito musical es de noviembre a diciembre. Claro que no es lo único que ha sorprendido a los usuarios, pues muchos comenzaron a compartir su sorpresa porque desde este 27 de julio tan solo faltan 151 días para la llegada de la Navidad.

"No, ya está en mi cabeza y faltan cinco meses", "por favor, estamos en julio", "ya con todo mi espíritu navideño", "Marce, la Navidad nos respira en la nuca" y "aún falta Halloween, esperen" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Así van las búsquedas actuales de la canción de Mariah Carey. (Foto: Captura)

SIGUE LEYENDO

¿Te acuerdas de "Estrenando o Vel Rosita"? Reviven frases de comerciales de los 90 y las redes se llenan de nostalgia

Hombre va de compras al supermercado en el lomo de un toro y VIDEO se vuelve viral

Joven con cáncer recibe título universitario en el hospital donde está internado: VIDEO