Joven con cáncer recibe título universitario en el hospital donde está internado: VIDEO

Cuando te encuentras en una situación crítica de salud, es muy posible que lo único que pase por tu mente sea recuperarte, estar sano de nuevo. Esto es algo que Elvis González tenía en su mente, pues el padecer cáncer le obligó a ingresarse en un hospital para tratar su enfermedad.

Pero, como un joven de 28 años y estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, él soñaba desde hacía mucho tiempo el poder graduarse en esta licenciatura, todo con el fin de ser un profesionista y aportar algo valioso a su comunidad, saliendo adelante y demostrando que también había vencido a la adversidad.

Para lograrlo, contó con la fortuna del rector de su universidad, quien no dudó en acudir hasta su hospital para validar sus estudios y llevar a cabo el acto protocolario que avalaba su graduación.

“Si tú no vas, nosotros venimos a graduarte”, fue la frase que el rector Mauricio Molinares expresó a Elvis González, todo con el fin de sorprenderlo y expresarle su reconocimiento por la pelea que da a la enfermedad que padece, además de haber concluido sus estudios en Diseño Gráfico.

Directo hasta la habitación 401 donde está internado, fue que llegó el rector de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe, todo esto ubicado en Barranquilla, Colombia.

Para hacer más emocionante el momento, el rector le indicó que llevarían a cabo la ceremonia de su graduación ahí mismo, entre los médicos y enfermeras que le han acompañado, así como con el cariño de su familia.

Y es que la historia de Elvis González llamó la atención en redes sociales, pues su enfermedad y tratamiento hospitalario le impidieron asistir a su graduación para recibir su título.

Con Molinares tocando a su puerta, el joven se mostró sorprendido y agradecido por este acto. Fue así que el rector le confesó llevaba su toga y birrete para que se los colocara y pudieran realizar el acto de graduación en su misma habitación de hospital.

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, le dijo el rector Molinares a Elvis.