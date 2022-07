Hombre va de compras al supermercado en el lomo de un toro y VIDEO se vuelve viral

Tremenda sorpresa la que se llevaron los clientes de un supermercado en Estados Unidos luego de ver entrar por el acceso principal a un hombre que ingresaba hasta el área de cajas en el lomo de un enorme toro; ambos se detuvieron de manera tranquila y el vaquero descendió para realizar sus compras.

La extraordinaria escena ocurrió en una tienda de Huntington, Pensilvania, esta semana, cuando Dan Welsh, de 46 años, decidió ingresar al establecimiento de una manera poco usual y de paso dio una experiencia inolvidable a los clientes que en ese momento se encontraban al interior del supermercado.

El jinete decidió entrar a realizar sus compras montado en el lomo de un enorme toro color hueso y para ello la puerta de acceso no lo detuvo, por lo que ingresó junto con el animal, como si de otra persona se tratara y con total tranquilidad descendió ante las expresiones de sorpresa de los testigos.

Jinete ingresa con su toro al supermercado y video se viraliza en internet

El toro con el cual Dan Welsh ingresó al establecimiento lleva por nombre Gus y lo ha acompañado durante siete años de vida, luego de haberlo recibido como regalo de navidad por parte de su esposa.

El jinete ingresó con total tranquilidad a la tienda. FOTO: Especial

Con esta visita bastante especial Welsh esperaba promocionar el Warriors Rodeo, evento que se realiza cada año en esta localidad, y así motivar a más personas a asistir y participar.

Dan Welsh presumió a su toro "Gus", que es un regalo de su esposa. FOTO: Especial

"Gus es un Brahman americano y tiene siete años. Fue un regalo de Navidad de mi mujer cuando era sólo un bebé. Lo entrené para montarlo yo mismo. No es peligroso porque lo controlo por la anilla que tiene en la nariz. No causa ningún dolor, es sólo un ligero tirón para hacerle girar y parar. La gente que no sabe que se puede montar al ganado se sorprende mucho, pero a todos les encanta ver a Gus", declaró el jinete a la prensa local.

"A todos les encanta ver a Gus", declaró el jinete. FOTO: Especial

El video, captado por algunos de los clientes de la tienda, fue compartido en redes sociales en donde se volvió viral y generó decenas de reacciones de los internautas, quienes e mostraron sorprendidos que una escena de ese tipo fuera tomada con tanta tranquilidad por los testigos.

