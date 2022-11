Navidad: 3 estilos de decoración que serán tendencias este invierno 2022

El tres de noviembre es la fecha perfecta, al menos para los mexicanos, para comenzar con los preparativos de la Navidad y es que tras desmontar la ofrenda del Día de Muertos nace el pretexto perfecto para comenzar a pensar en las fiestas decembrinas en las cuales el color, brillo y "toques mágicos" que nos hagan pensar en el invierno son indispensables. Aunque para muchas personas esta no es la temporada favorita, una cosa es cierta y es que la decoración se hace presente en todos los hogares ya sea de la forma más extravagante o de la más discreta.

A pesar que todos tenemos en casa una caja con los adornos de Navidad y que guardan mucha historia como la primera esfera de tus hijos, cada año las tendencias se modifican radicalmente para que no todo luzca aburrido y el invierno de 2022 no será la excepción. Es por ello que hoy te compartimos algunas de las ideas de decoración que no te debes de perder, en especial si eres amante de esta temporada y buscas que tu hogar reciba decenas de halagos por la creatividad.

Aprovecha este fin de semana para decorar tu casa. (Foto: Pinterest)

¿Cómo decorar para Navidad este 2022?

Y con la emoción llegando a muchas personas, la interiorista Liliana Michel compartió los mejores estilos con los cuales causar sensación esta temporada y la mejor parte es que podrás reciclar muchos de los adornos que año con año guardas; sin embargo, el gran consejo de la experta es apostar por los colores que serán tendencia entre los que destaca el negro, blanco, rojo, azul y verde, además de los tonos metálicos.

En lo que respecta al color negro, la interiorista explica que es uno de los que más miedo da usar, pero este 2022 "viene con todo" si de decoración navideña se habla y la mejor parte es que se puede usar tanto para los árboles de Navidad, como para la vajilla y cubiertos para la gran cena de Noche Buena. Por supuesto, no todo tiene que volverse oscuro y es que siempre se pueden agregar otros elementos de diferentes tonos para crear un contraste muy elegante y uno de ellos es el blanco, rojo o verde.

Todo negro o combinado con blanco; así es la tendencia para este invierno. (Foto: Pinterest)

La segunda de las tendencias del año es combinar tu decoración con el azul, plata y verde que de acuerdo con la profesional, "se ve muy elegante y original", además que a diferencia de otras combinaciones, es nueva para este año. Así que no dudes en combinar manteles, platos, cubiertos, esferas y demás decoraciones con esta paleta de colores, pues el resultado será muy glamuroso.

Asimismo, es importante que tomes en cuenta que en los adornos puedes mezclar todo tipo de tonalidades, así que no dudes en lucirte con colores pastel, oscuros o llenos de brillo. Por otro lado, cada elemento de tu decoración puede llevar un color en particular, o bien, que se mezclen entre sí en una corona, por poner un ejemplo.

Se ajusta a todos los estilos según los tonos que elijas. (Foto: Pinterest)

Mientras que la última tendencia es apostar por decoración natural y con ello no sólo recurrir a un pino real, que no es del agrado de muchos, sino también al buscar todos los elementos que nos hagan pensar en la naturaleza y en el exterior. Algunos ejemplos son las coronas con ramas (reales o de plástico), madera, elementos con escarcha de nieve o piñas secas. Por supuesto, este estilo es ideal no solo para los amantes de la Navidad, sino también de lo rústico.

Este estilo más hogareño es el preferido de muchos. (Foto: Pinterest)

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Mariah Carey le da la bienvenida a la Navidad tras acabar Halloween, como en supermercado

¿Cuáles son las frutas de temporada en noviembre? Mandarinas y fresas