Pan de muerto: estas son algunas de las variedades del manjar que se les deja en la ofrenda a los fieles difuntos

En las ofrendas de Día de Muertos hay elementos que no pueden faltar, tales como el retrato de los difuntos, las velas, el papel picado, la fruta y algunos manjares del gusto de los fallecidos, siendo el pan de muerto una pieza tradicional de estas fechas en las que el olor a incienso y mandarina sale de cada hogar mexicano invitando a nuestros ancestros a pasar a degustar un manjar digno del paraíso. Pero ¿sabías que no en todo México el pan de muerto es igual?

Así como el mole o las carnitas, cada estado de la República Mexicana tiene una manera particular de presentar esta pieza de pan dedicada a los difuntos, los cuales van desde el clásico pan ovalado con masa en forma de huesitos en su parte superior hasta algunas presentaciones más imaginativas que juegan con la figura del cuerpo humano para rendir tribuyo a los fallecidos.

Por ello, en esta ocasión te daremos un paseo por los olores y sabores que el pan de muerto ha sembrado en el país, los cuales no solo te dejarán con antojo de una pieza de pan acompañada por un rico chocolate caliente, sino que también te ayudarán a conocer cómo se percibe la muerte en otros lugares de la República Mexicana.

Despeinadas, un pan de muerto típico de Mixquic

Empecemos con un pan de muerto hasta cierto punto local, pues aunque en la Ciudad de México lo más común sea ver el que para nosotros es el clásico pan de muerto, cabe destacar que en el pueblo de Mixquic hay una variedad que se conoce como "despeinadas", misma que consiste en unas rosquitas de azúcar colorada que terminan por darle un toque vivaz a las ofrendas del Día de Muertos. Su sabor es dulce, pero sorprendentemente no empalaga a los comensales, quienes también suelen encontrar junto con estas panes de hojaldre espolvoreados con ajonjolí.

¿Ya has probado las "despeinadas"?

Texcoco se une a la lista de panes de muerto con sus "conejos"

No, no nos referimos a los panes de muerto coronados con conejitos de chocolate, de hecho, este pan de muerto típico de Texcoco no tiene nada que ver con el cacao, ya que se elabora con manteca, nuez, guayaba y canela, ingredientes que vuelven a esta variedad una de las más aromáticas de este listado, lo cual tiende a pensarse que compensa su poco vistosa presentación que para nada le hace justicia a su delicioso sabor.

Que ricos son los "conejos" de Texcoco

"Almas", un pan de muerto típico de Guanajuato

Este pan de muerto no es exclusivo de Guanajuato, ya que también se puede encontrar en otros estados, aunque su sabor en esta localidad es particularmente especial. Su nombre deviene de la forma con la que se hace la masa, la cual asemeja a la figura humana, representando así "sus almas", las cuales ya no están en el mundo terrenal. Las "almas" que representan a los adultos son glaseadas de blanco y al centro llevan un punto rosa, mientras que las "almas" de los infantes sólo están glaseadas del color de la pureza.

¿Se te antoja esta variedad del pan de muerto?

"Regañadas", una delicia que proviene de Oaxaca

Este tipo de pan de muerto representa a las ánimas de personas y animales fallecidos. Su preparación consiste en una suave pasta hojaldrada, o bien, en una mezcla de harina de trigo, sal, azúcar y manteca de cerdo, la cual se espolvorea con azúcar para darle un toque dulce a la preparación.

¿Qué otras variedades de pan de muerto conoces?

Del pan de muerto a las hidalguenses "moriscas"

Este pan de muerto está hecho a base de harina, canela, huevo y pulque, el cual suele presentarse en forma de rosca, aunque lo más común es verlo en una forma similar al corazón, misma que se barniza y es adornada con azúcar blanca y rosa, cuya consistencia final es crujiente por fuera y suave por dentro.

SIGUE LEYENDO:

TikToker señala que el pan de muerto se hace con cenizas de difuntos: "¡Qué raro es México!"

Del panteón al mundo virtual: el Gran Desfile de Día de Muertos llega al Metaverso