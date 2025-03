Ben Affleck revela las VERDADERAS razones por las que se separó de JLo

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck es uno de los temas que más están dejando de qué hablar en el mundo de la farándula. Ahora, después de algunas semanas donde se han mencionado muchos rumores sobre los motivos por los la 'Diva del Bronx', fue el propio actor de Hollywood el que decidió terminar con los rumores y revelar los motivos por los que decidieron poner fin a su matrimonio después de poco más de 2 años.

El histrión estadounidense aprovechó la entrevista que le hicieron en la revista GQ para hablar de muchos de los rumores que lo rodean en estos momentos de su vida, pero también para dejar en claro que fue lo que ocurrió con JLo y su separación. Affleck dejó claro que en realidad no hay un motivo aparente, sino que fue el cúmulo de muchas cosas las que llevaron a que los famosos tomaran la decisión de separar sus caminos.

Se tiene que recordar que la solicitud de divorcio fue presentada por la cantante y actriz en agosto del 2024, por lo que el protagonista de 'Aguas profundas' se tardó casi un año para poner fin a su vida junto a la 'Diva del Bronx'. En la charla con revista antes mencionada, Ben dejó claro que lo que llevó a la pareja a separarse estaba relacionado con muchas situaciones que terminaron por definir que iban en caminos separados.

"La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘¿Qué pasó?’, no hay un ‘esto es lo que pasó’. Es solo una historia de personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de la misma manera que todos lo hacemos normalmente (...) Y a medida que envejeces, no hay un ‘tal tipo que hizo esto’, o ‘este fue el gran evento’. En realidad, suena más como una sesión de terapia de pareja. De la cual, después de un tiempo, uno se desentiende de la terapia de pareja de alguien más", dijo Ben .

El actor confirmó en la entrevista que uno de los motivos por los que rompió con Jennifer en la primera ocasión debido al enorme escrutinio en torno a la vida privada de la pareja. Por ese motivo, cuando volvieron a enamorarse, el actor habría confirmado para esta segunda ocasión, le había solicitado a la 'Diva del Bronx' no meter su vida privada en las redes sociales para mantener su privacidad lo que se pudiera.

"Cuando Jen y yo rompimos (por primera vez), el catalizador fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada. Cuando volvimos le dije: ‘No quiero una relación en las redes sociales’. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir eso", expresó Ben Affleck, a lo que agregó: "Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una ruptura".