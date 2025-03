Filtran FOTO de Dulce con lesiones en la cara y culpan a su hija Romina, ella da su versión

El pasado 25 de diciembre el mundo de la música sufrió la muerte de Dulce "la cantante". A partir de ese momento salieron a la luz detalles que ventilaban la supuesta mala relación que tenía con su hija, Romina Mircoli, quien en todo momento ha desmentido la información.

Hace unos días Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce "la cantante", se robó toda la atención de los medios de la farándula al compartir una fotografía que muestra a la intérprete de "Tu muñeca" con una herida en el ojo supuestamente ocasionada por Romina Mircoli.

En la imagen vemos a Dulce, fallecida por metástasis en el pulmón, mostrando su rostro con una herida en uno de sus ojos. Francisco Cantú, su supuesto novio, ha dicho en repetidas ocasiones que la cantante sufría de violencia física y verbal por parte de su hija, Romina Mircoli.

Después de que la fotografía compartida por Francisco Cantú se volviera viral, Romina Mircoli, hija de Dulce "la cantante", concedió una entrevista en la que habló sobre la nueva acusación que existe en su contra. La joven desmintió el contenido compartido por el cantante.

En una plática con el programa "Venga La Alegría", Romina Mircoli dijo que la foto de Dulce con una herida en el ojo es completamente falsa. Aseguró que Francisco Cantú está falsificando evidente por lo que procederá legalmente en su contra.

Sobre los señalamientos en su contra, la hija de Dulce dijo que siempre sale a defenderse pues tras la muerte de su mamá ha surgido una campaña de odio en su contra. Romina Mircoli explicó que ha recibido amenazas, por lo que teme por su integridad y la de su familia.

"Siempre he salido a defenderme, han hecho campaña de odio. He recibido avisos de cosas que no están bien, me habían dicho que el señor establa fabricando evidencia", explicó.